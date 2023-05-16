العور: 270 ألف حملة تفتيشية على مراكز "تدبير"

أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، عبد الرحمن بن عبد المنان العور، أن الوزارة نظّمت خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 270 ألف حملة تفتيشية ورقابية على المنظومة التي تدير مكاتب استقدام العمالة المساعدة (تدبير)، بعد أن تلقّت حوالي 2433 شكوى ضد هذه المكاتب، تم بحثها، وقام المفتشون باتخاذ إجراءات إغلاق لما يقرب من 84 مكتب استقدام غير مرخص في الدولة، بالتعاون مع الجهات المختصة على المستوى المحلي والجهات المعنية بالأمن في الدولة.

وقال الوزير، رداً على سؤال برلماني من عضو المجلس الوطني الاتحادي، أحمد عبدالله الشحي، حول العمالة المساعدة، خلال جلسة المجلس التي عقدت صباح اليوم: "لا توجد دولة في العالم أكثر نجاحاً في سياسات استقدام العمالة أكثر من دولة الإمارات، وهذه الدول تسعى بكل جهد للتعاون مع دولة الإمارات لتوفير فرص وفتح مجالات تعاون نتيجة لهذه السياسات التي توفر الحماية والأمان والمنظومة المتكاملة من التشريعات".