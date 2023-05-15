منصور بن زايد يشهد افتتاح مؤتمر و معرض الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023 في أبوظبي

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، اليوم حفل افتتاح النسخة السابعة عشرة من مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023، في أبوظبي.

حضر الافتتاح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، ووزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي ورئيس دائرة الطاقة - أبوظبي المهندس عويضة مرشد المرر ورئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي محمد علي الشرفاء، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أحمد جاسم الزعابي، ورئيس دائرة الصحة - أبوظبي منصور إبراهيم المنصوري، ورئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي فلاح محمد الأحبابي، وعدد من مسؤولي قطاع النقل في دول المنطقة والعالم .

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إنَ القيّادة الرشيدة لدولة الإمارات تولي اهتماماً خاصاً لتطوير قطاع النقل، ودعم صناعة السكك الحديدية ومدّ شبكة قطاراتها من أجل تعزيز التنمية في كافة أرجاء الدولة، نظراً للدور الحيوي الذي تقوم به السكك الحديدية في دعم الاقتصاد وتعزيز فرص الاستثمار وتقوية الروابط الإنسانيّة والتجارية.

وأشاد سموه بجهود سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات ورؤيته لتطوير مشاريع "شركة الاتحاد للقطارات"، والتي تُجسد الطموح الذي تسعى دولة الإمارات لتحقيقه للريادة في قطاعات النقل، وشحن البضائع، وتعزيز الربط بين مدن الدولة، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في ميدان السكك الحديدية.

وثّمن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، جهود القائمين على تنظيم مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023، في أبوظبي، مشيداً بأهمية هذا الحدث في تعزيز قدرات الدولة في مجال النقل، وتحسين البنية التحتية، وتطوير التعاون الإقليمي والدولي في هذا القطاع الحيوي.

وحضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان جانباً من فعاليات افتتاح المعرض، وشهد سموه عرض فيلم حول إنجازات "شركة الاتحاد للقطارات" ومشاريعها الريادية و قام سموه بجولة في عددٍ من أجنحة المعرض، واستمع إلى شرح حول الصناعات والمشاريع المعروضة.

يقام مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة بالشراكة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وهيئة السكك الحديدية بدول مجلس التعاون في مركز أبوظبي الوطني للمعارض على مدى يومي 15 و 16 مايو 2023.

من جهته، قال وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي، إنّ اهتمام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بقطاع النقل، يعكس رؤيتها الثاقبة لتحقيق النهضة التنموية الشاملة، نظراً للدور الأساسي لهذا القطاع في دفع التنمية المستدامة، وأضاف أنّ "مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للسكك الحديدية" يُعدُّ حدثاً رائداً ومهما لتطوير بنية القطاع وتحديث مشاريعه، وبناء الشراكات العالمية للحصول على أحدث الحلول والتقنيات المستخدمة عالمياً في هذا الميدان الحيويّ.

ويستضيف الحدث مجموعة من الوزراء يمثلون عدداً من الدول الشقيقة والصديقة، بمن فيهم معالي سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان، ومعالي جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات في دولة قطر، ومعالي الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل في مصر، ومعالي ربيع المجيدي، وزير النقل في تونس، ومعالي رزاق السعداوي، وزير النقل في العراق، ومعالي هيو بيريمان، وزير السكك الحديدية البريطاني.

ويحضر نسخة هذا العام أكثر من 10,000 مشارك، من ضمنهم 400 متحدث متميز، وتشارك فيه أكثر من 300 جهة عارضة، تتنافس في تقديم حلولٍ مبتكرة لتطوير القطاع.

وتغطي أجندة المؤتمر العديد من المواضيع المختلفة على مدار يومين ويركز يومه الأول بشكل كبير على الابتكار والرقمنة، و تناول مسائل تغطي المحطات الطرفية الذكية ورقمنة الخدمات اللوجستية، إلى جانب نظم المدفوعات غير التلامسية.. وسيركز اليوم الأول أيضاً بشكل واضح على المسائل المتعلقة بالربط، مع تنظيم جلسات تتناول ربط الموانئ والعمليات العابرة للحدود ضمن جدول الأعمال.

ويتناول المشاركون في اليوم الثاني المسائل ذات الصلة بالاستدامة والتمويل، لاسيما وأن دولة الإمارات ستستضيف مؤتمر الأطراف (كوب 28) في وقت لاحق من هذا العام.

وفي هذا الإطار، يتضمن جدول الأعمال جلسات تتناول دور السكك الحديدية في الحد من الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن استخدام الهيدروجين في تكنولوجيا القطارات.

تجدر الإشارة إلى أن شبكة السكك الحديدية الوطنية تلعب دوراً مهماً في توفير شبكة حديثة ومستدامة لنقل جميع أنواع البضائع، بما في ذلك البتروكيماويات والصلب الخام والحجر الجيري والأسمنت ومواد البناء والنفايات الصناعية والمنزلية والألمنيوم والسلع الغذائية والبضائع العامة.. وتسهم في تعزيز مكانة الدولة محورا للنقل على مستوى المنطقة.