رئيس الدولة يتلقى دعوةً من الملك سلمان للمشاركة في القمة العربية بجدة.. تسلمها منصور بن زايد

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تضمنت دعوة سموه للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي يُعقد في جدة يوم الجمعة المقبل.

وتسلّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، الدعوة نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أثناء استقبال سموه، اليوم في أبوظبي، سعادة تركي بن عبدالله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الدولة.

و بحث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مع سعادة تركي بن عبدالله الدخيل العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وآفاق تطويرها وتعزيزها بما يحقق التقدم والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل محمد المزروعي.