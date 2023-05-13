حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بصفته الرئيس الأعلى لجامعة حمدان بن محمد الذكية، القرار رقم (2) لسنة 2023، بتشكيل مجلس أمناء الجامعة برئاسة مطر محمد الطاير، وعضوية كل من:

الدكتورة رجاء عيـسى القرق، نائباً للرئيس، وهدى السيد محمد الهاشمي، وسامي أحمد القمزي، وخـلفان جمـعة بلهـول، وعبدالله جاسم بن كلبان، وعبداللطيف عبدالله الملا، والدكتور خالد مير أحمد أميــري، بالإضافة إلى عضوية رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.