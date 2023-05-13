الإمارات الأولى عالمياً في 5 مؤشرات تنافسية لسوق العمل

تصدرت دولة الإمارات عدداً من المؤشرات العالمية المتعلقة بسوق العمل، والصادرة عن جهات ومؤسسات عالمية، في إنجاز يضاف إلى الإنجازات التي حققتها الدولة لترسيخ ريادتها كنموذج تنموي رائد عالمياً.

وحصدت الدولة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «القدرة على استقطاب المواهب» وفق تقرير الازدهار العالمي لعام 2023 الصادر عن «معهد ليجاتوم البريطاني»، كما حلت الدولة في الصدارة العالمية في عدد من مؤشرات تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في سويسرا وهي: «قلة النزاعات العمالية»، و«قلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل»، و«ساعات العمل»، بالإضافة إلى مؤشر «قلة تكلفة الفصل من الخدمة» في تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2022 الصادر عن «المنظمة العالمية للملكية الفكرية» (WIPO).

كما تبوأت الإمارات المركز الثاني عالمياً في خمسة مؤشرات ضمن «تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022» وهي: «توفر كبار المدراء المختصين»، و«نسبة التوظيف»، و«قلة البطالة»، و«نسبة القوى العاملة الوافدة»، و«نسبة القوى العاملة من السكان».

وقالت وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والاستراتيجية في وزارة الموارد البشرية والتوطين نورة المرزوقي: «يأتي تصدر دولة الإمارات لعدد من المؤشرات العالمية نتيجة للجهود الوطنية المستمرة لتحديث المنظومة التشريعية والقانونية، وتوفير بنية تحتية متطورة، وبيئة اقتصادية مرنة وقوية لجذب الاستثمارات والمواهب والعقول».

وأضافت: «تماشياً مع توجيهات القيادة، تبذل وزارة الموارد البشرية والتوطين جهوداً مستمرة للارتقاء بجاذبية سوق العمل مع التركيز على تفعيل دور القطاع الخاص، باعتباره شريكاً استراتيجياً في مسيرة بناء منظومة اقتصادية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة في المنطقة والعالم».

من جهتها، قالت مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء حنان أهلي: «تحظى الإمارات بقيادة استثنائية جعلت منها نموذجاً عالمياً ومرجعاً مهماً في القدرات التنافسية العالمية، وما حققته من إنجازات تنافسية مميزة تمثلت في تصدرها عالمياً للعديد من مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بسوق العمل».

وأضافت: «نرصد في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء 1502 مؤشر تنافسي ضمن أهم التقارير العالمية، وجاءت الإمارات من أفضل 10 دول في العالم في 432 من هذه المؤشرات، أي بنحو 30% من إجمالي المؤشرات العالمية، متقدمة على العديد من الدول التي لها تاريخ عريق في التنافسية، كما حققت الإمارات المراكز الأولى عربياً في 505 مؤشرات من إجمالي المؤشرات العالمية، ويأتي كل ذلك نتيجة للجهود الكبيرة التي تقوم بها كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لدعم تنافسية دولة الإمارات، وتعزيز الاقتصاد الوطني، في شتى المجالات من الموارد البشرية إلى التجارة، والصناعة، والسياحة والتعليم والصحة، وغيرها من القطاعات الحيوية».

الإمارات تبوأت المركز الثاني عالمياً في 5 مؤشرات هي:

- توفر كبار المدراء المختصين.

- نسبة التوظيف.

- قلة البطالة.

- نسبة القوى العاملة الوافدة.

- نسبة القوى العاملة من السكان.