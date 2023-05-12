حضور إماراتي استثنائي في قطاع الفضاء

حققت دولة الإمارات إنجازات عالمية كبرى في قطاع الفضاء في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، عقب دخولها السباق العالمي لاستكشاف الفضاء، إذ أصبحت خامس دولة في العالم تنجح في الوصول إلى مدار المريخ، ومن المرة الأولى، بعدما تمكن «مسبار الأمل» ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ في 9 فبراير 2021 من الوصول إلى الكوكب الأحمر بنجاح.

وانطلق المسبار في مهمته بتاريخ 20 يوليو 2020، ووصل إلى المريخ عام 2021، تزامناً مع ذكرى مرور 50 عاماً على قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى التخطيط والإدارة والتنفيذ لمشروع المسبار على يد فريق إماراتي تحت إشراف وكالة الإمارات للفضاء التي مولته بالكامل، في حين طور مركز محمد بن راشد للفضاء مسبار الأمل، بالتعاون مع شركاء دوليين.

وتمثل هدف المهمة في الكشف عن طبيعة الغلاف الجوي للمريخ، لفهم أعمق حول التغيرات المناخية على سطحه، ورسم خريطة توضح طبيعة طقسه الحالي عبر دراسة الطبقة السفلى من غلافه الجوي، وتأثير التغيرات المناخية في تشكيل ظاهرة هروب غازي الأكسجين والهيدروجين منها، ومعرفة أسباب حدوثها.

ومن أبرز إنجازات الدولة في عهد المغفور له، إنشاء وكالة الإمارات للفضاء عام 2014، وهي أول وكالة عربية يتم إنشاؤها بهدف تنظيم وتطوير صناعة الفضاء، من خلال التركيز على رفع القدرات الوطنية، واستخدام تكنولوجيا الفضاء، بما يدعم تحقيق خطط إنشاء الاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة.

وتمثلت أهداف الوكالة في تنظيم وتطوير القطاع الفضائي الوطني، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني المستدام، وتنمية الكوادر البشرية، ودعم مشروعات البحث والتطوير في قطاع الفضاء، وتعزيز وإبراز دور الدولة على الخريطة الفضائية إقليمياً وعالمياً، وضمان تقديم الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

ومنذ تأسيس وكالة الإمارات للفضاء، حفلت مسيرتها بالإنجازات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واستطاعت أن تحجز لها مقعداً ضمن مجموعة من المنظمات والهيئات العالمية ذات الصلة بشؤون الفضاء، أهمها عضوية اللجنة الدولية لاستكشاف الفضاء، لتكون أول دولة عربية تنضم إلى هذه اللجنة العالمية.

ولعل من أبرز إنجازات الوكالة إطلاق استراتيجيتها للفضاء، التي ترتكز على ثلاث صلاحيات أساسية، وضعها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وهي تطوير قطاع الفضاء، وإعداد سياساته وتنظيمه، وتوجيه برامج الفضاء الوطنية التي من شأنها أن تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

كما تضمنت الإنجازات إطلاق السياسة الوطنية لقطاع الفضاء، وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون الدولي مع جهات رائدة في هذا القطاع، مثل وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، ووكالة (جاكسا) اليابانية، ووكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس)، ووكالة الفضاء الهندية، وكذلك عضوية المنظمات العالمية، إضافة إلى إصدار القانون الخاص بتنظيم قطاع الفضاء في 2019، الذي بموجبه تختص وكالة الإمارات للفضاء بتنظيم قطاع الفضاء في الدولة، فضلاً عن خطة تعزيز الاستثمار الفضائي.

كما أطلقت دولة الإمارات في أكتوبر 2018 القمر الاصطناعي «خليفة سات»، الذي يعد أول قمر اصطناعي عربي صُنع بأيدٍ محلية 100%، واعتُبر إنجازاً تاريخياً أسهم في تعزيز مكانة الإمارات الرائدة في قطاع علوم الفضاء على مستوى العالم.

واستغرق «خليفة سات» أربعة أعوام من التجهيز والاستعداد وتدريب فريق العمل من مركز محمد بن راشد للفضاء، وعمل على بنائه 70 مهندساً إماراتياً، راوحت أعمارهم بين 27 و28 سنة.

وتضمنت الخطوات السبّاقة لدولة الإمارات في مجال الفضاء في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، إنشاء مركز محمد بن راشد للفضاء عام 2008، وهو الجهة التي تحتضن برنامج الإمارات الوطني للفضاء، إذ يبني المركز أقماراً اصطناعية لرصد الأرض ويشغّلها، ويوفر خدمات تحليل صور وبيانات لمختلف العملاء حول العالم.

كما تولى المركز تطوير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ و«مسبار الأمل»، إضافة إلى برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي أطلق أول رائد فضاء إماراتي، وهو هزاع المنصوري، إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر 2019 في مهمة علمية.

وفي أبريل 2017 أطلقت دولة الإمارات «برنامج الإمارات لرواد الفضاء» الأول عربياً، ضمن البرنامج الوطني للفضاء الذي يديره المركز.

وشمل البرنامج مراحل تدريب مكثفة على مدى ثلاثة أعوام، بهدف تأهيل الدفعة الأولى من رواد الفضاء الإماراتيين، وإعدادهم للمشاركة في مهام استكشاف الفضاء والقيام بمهام علمية مختلفة.

وتضمنت الدفعة الأولى للبرنامج كلاً من هزاع المنصوري وسلطان النيادي، إذ تدربا على مهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر 2019 في مركز يوري غاغارين لتدريب رواد الفضاء في موسكو، بموجب اتفاقية ما بين مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس).

وفي سبتمبر 2019 دخلت الإمارات التاريخ من أوسع أبوابه مع وصول رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، ليصبح أول رائد فضاء عربي يصل إلى المحطة الدولية في رحلة تكللت بالنجاح، وسطرت اسم الإمارات في السجل العالمي لإنجازات قطاع الفضاء.

وفي فبراير 2020 أعلنت دولة الإمارات تفاصيل قانون الفضاء، الأول من نوعه على المستويين العربي والإسلامي، الذي حمل 10 أمثلة لمجالات فضائية جديدة وناشئة، منها الإطلاق من الفضاء، والسياحة الفضائية، وامتلاك الموارد الفضائية واستخدامها، والتعامل مع الحطام الفضائي، والأحجار النيزكية، لتتم الاستفادة منه على مستوى الإقليم.

وأصبح قانون الفضاء الإماراتي مرجعاً للدول التي تفكر في إصدار قانون مشابه، إذ يشمل أنشطة تعتبر حديثة، وأنشطة مستقبلية تنوي الإمارات تطوير البنية التحتية المناسبة لها.

وشمل القانون تفاصيل الأنشطة والمجالات الفضائية الجديدة، مثل الرحلات دون المدارية، وبناء المستوطنات والمنشآت البشرية في الفضاء، والانطلاق من الفضاء، وعملية عودة دخول الأجسام الفضائية للأرض، والخدمات اللوجستية.

إنشاء وكالة الإمارات للفضاء، وتأسيس مركز محمد بن راشد للفضاء، وإطلاق «خليفة سات».