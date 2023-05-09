«إيواء» يستعرض أمام "حقوق الإنسان» إنجازات الإمارات في التصدي للاتجار بالبشر

استعرض مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، سجلات دولة الإمارات وإنجازاتها في التصدي للاتجار بالبشر، خلال مشاركته ضمن وفد الدولة في جلسة استعراض تقرير دولة الإمارات الوطني الرابع لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، برئاسة وزيرة تنمية المجتمع، شما المزروعي.

وألقت مدير عام المركز، سارة شهيل، ، كلمتها، أمام فريق عمل الاستعراض الدوري الشامل، حيث أكدت حرص دولة الإمارات على ترسيخ حقوق الإنسان وإنشاء عددًا من مراكز ومؤسسات رعاية وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر والعنف الأسري والعنف ضد الأطفال، منذ عام 2007، ومنها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية ومركز أمان لإيواء النساء والأطفال.

وتطرقت إلى اعتماد الخط الساخن 800SAVE من قِبَل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، لاستقبال البلاغات عن هذه الجريمة على مستوى الدولة، والذي يديره مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء ويخصص له الموظفين المؤهلين لتلقي البلاغات والتعامل معها بعدة لغات.

وأفادت بتقديم حزمة من الخدمات في المراكز والمؤسسات المذكورة، بدءًا باستلام الضحايا سواء عن طريق سفاراتهم أو من خلال دور العبادة أو المستشفيات أو عن طريق جهات انفاذ القانون، وتقديم كافة الخدمات النفسية والاجتماعية والصحية والقانونية، ويتم تعريف الضحايا بحقوقهم، بالتعاون مع وزارة الداخلية، وإصدار تصاريح مؤقتة للإقامة في الدولة طوال فترة الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى إعادة التأهيل والعودة الطوعية كما يتم التعاون مع منظمات دولية لإعادة التوطين لبعض ضحايا الاتجار بالبشر حسب ظروفهم بشكل عاجل وعادل دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين.

وتحدثت عن الحملات والمبادرات التوعوية التي أطلقتها الجهات الوطنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنشورات التوعوية التي تم توزيعها على العمالة باستمرار، بالإضافة إلى تنظيم المنتديات عن حقوق الفئات المساندة والعمالة وعقد اللقاءات بسفارات الدول المصدرة للتعريف بالخدمات التي تقدم للضحايا وكيفية الإبلاغ.

كما أقام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، على هامش الجلسة، معرضًا فنيًا في مقر مجلس حقوق الإنسان لمدة ثلاثة أيام، ضم عددًا من الأعمال التي أبدعتها أنامل ضحايا الاتجار بالبشر المقيمين في دور الإيواء التابعة له خلال جلسات العلاج بالفن والتأهيل النفسي.