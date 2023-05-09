تستمر 3 أيام.. حملة تفتيش "معفاة من العقوبات" لرصد مخالفات المطاعم والمنشآت الغذائية والأسواق في أبوظبي

بدأت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اليوم الثلاثاء، حملة تفتيشية توعوية تستمر لمدة ثلاثة أيام، على جميع المنشآت الغذائية العاملة في الإمارة، بما في ذلك المطاعم والمخابز والمحلات التجارية والمصانع الغذائية والأسواق الشعبية وغيرها من المنشآت الغذائية، بشأن المخالفات المتكررة في المنشآت الغذائية العاملة في إمارة أبوظبي، وذلك لرفع مستوى نضج تجربة "متعاملين بلا جهد" التي تتبناها الهيئة التزاماً ببرنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد.

وأكدت الهيئة أن هذه الحملة لن يترتب عليها توقيع عقوبات بحق المخالفين، وأنها ستكتفى فقط بتوجيه النصح والإرشاد حيال الممارسات السلبية المتكررة في المنشآت الغذائية، مشيرة إلى أن الهدف من الحملة ليس معاقبة المخالفين بل تحقيق أعلى درجات الامتثال لضمان سلامة المنتجات الغذائية والحفاظ على صحة المستهلكين.

وأشارت إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، وضمان أن المنشآت الغذائية تلتزم بأعلى معايير السلامة الغذائية، منوهة إلى أن الحملة تشمل عددًا من الأنشطة، بما في ذلك التفتيش الدوري على المنشآت، وتقييم العمليات والإجراءات المتبعة فيها، وتوجيه الإرشادات والنصائح اللازمة لتحسين مستوى السلامة الغذائية.

ودعت الهيئة المنشآت الغذائية إلى التعاون مع فرق التفتيش، وتبني النصائح والارشادات الخاصة بتطبيق المعايير الصحية والممارسات الصحيحة في إنتاج وتداول المنتجات الغذائية، مؤكدة أن هذه الحملة تعد فرصة للمنشآت الغذائية لتحسين مستوى السلامة الغذائية ورفع الوعي بأهمية الالتزام بالمعايير والإجراءات الصحية اللازمة بالإضافة إلى التخلص من الممارسات السلبية المتكررة.

كما دعت الجمهور للتواصل معها والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية أو زراعية أو حيوانية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حيث تقوم فرق التفتيش بالتعامل مع البلاغات واتخاذ الإجراء اللازم، لضمان وصول غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.