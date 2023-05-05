الإمارات تشهد اليوم الجمعة خسوف شبه الظل القمري

تشهد الإمارات مساء غداً الجمعة خسوف شبه الظل القمري. وستستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته، مدة قدرها أربع ساعات و١٦ دقيقة وتبدأ في الإمارات من بعد غروب الشمس تمام الساعة 18:54 لغاية الساعة 23:31 منتصف الليل. وخسوف القمر ظاهرة طبيعية تحدث عندما يكون كل من الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة في منتصف الشهر القمري مما يؤدي إلى حجب ضوء الشمس المنعكس من القمر.

وقد أشار إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك تشهد الأرض يوم الجمعة 5 مايو 2023 خسوفا قمريا من نوع شبه الظل، حيث سيدخل القمر في منطقة شبه الظل للأرض بين الساعة 15:14 إلى الساعة 19:31، و ستكون ذروة الخسوف الساعة 17:34 بالتوقيت العالمي ( توقيت الإمارات +4 ساعات). سيشاهد في عموم مناطق قارات آسيا و أفريقيا وأوروبا، و سيشاهد في الإمارات و الجزيرة العربية مع طلوع القمر بعد غروب الشمس. سيكون هناك تراجع طفيف في ضوء القمر، ولن يحتجب أي جزء من قرص القمر. وسنشهد الخسوف القمري المقبل في 28 اكتوبر 2023 وسيكون جزئيا بنسبة تقارب 12%.

ويحدث الخسوف القمري سنويا بمعدل مرتين بحد أدنى وخمس مرات بحد أعلى. وقد صنفت هذه الظاهرة إلى ثلاثة أنواع هي خسوف كلي أو جزئي أو شبه ظل.

ويحدث خسوف "شبه ظل" القمري عندما يكون القمر وهو في مرحلة البدر في منطقة شبه الظل، كما أنه هذا الخسوف يختلف عن النوعين الباقيين في أنه من الصعب تمييزه بالعين المجردة كما في حالة الخسوف الكلي أو الجزئي. ولا بد هنا من رصده بالمنظار (التليسكوب)، وذلك لأن القمر يكون في ظل الأرض الخارجي الباهت "شبه الظل"، وبهذا لن يختفي القمر تماماً ولن ينقص من حجمه شيء وقت الخسوف وإنما ستقل إضاءته فقط. ويختلف لون القمر أثناء خسوفه تبعا لكمية الغبار والسحب الموجودة في الغلاف الجوي آنذاك.

كما تجدر الإشارة إلى أن القرن الواحد والعشرين (بين عامي 2001-2100) سيشهد 230 خسوفًا قمريًا منهم 85 خسوفًا كاملًا و 58 خسوفًا جزئيًا و 87 خسوفًا شبه ظل.