تحت رعاية رئيس الدولة، خالد بن محمد بن زايد يكرم الفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز في دورتها الـ20

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل تكريم الفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز في دورتها العشرين.

وتوّج سموّه الفرق الفائزة بالجائزة من 18 شركة ومؤسسة، تقديراً لإنجازاتها في التميز المؤسسي ضمن مجالات تخصصها، مشيداً بدور الجائزة في تعزيز التميز والابتكار في بيئة قطاع الأعمال.

وشهد حفل التكريم لنسخة هذا العام من جائزة الشيخ خليفة للامتياز، والذي نظّمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في قصر الإمارات، إقبالاً كبيراً من المؤسسات والمنشآت داخل الدولة وخارجها، بنسبة تزيد عن 25% مقارنةً بالدورة السابقة لعام 2021.

وتسعى جائزة الشيخ خليفة للامتياز، التي أُطلقت عام 1999، إلى تعزيز القدرة التنافسية والأداء المتميز لبيئة قطاع الأعمال في أبوظبي، من خلال تطوير نظم وبرامج رفع الكفاءة وتعزيز الفعالية وتنمية وتطوير العاملين مهارةً ومعرفةً وسلوكاً لتحقيق أفضل النتائج المالية والتشغيلية.

وحضر حفل التكريم أيضاً أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وأعضاء اللجنة العليا للجائزة، وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إضافةً إلى عدد من السفراء وكبار المسؤولين.

وتم تكريم المؤسسات الفائزة ضمن ثلاثة فئات للجائزة - الفئة الماسية، والفئة الذهبية، والفئة الفضية - بعد تقييم شامل تحت إشراف لجان التقييم المتخصصة التي تضم نخبة من الخبراء في مجال الحوكمة والتميز المؤسسي ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة عبدالله محمد المزروعي، رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، نجاح النسخة الـ20 من جائزة الشيخ خليفة للامتياز، والتي قال إنها "إحدى أهم المبادرات التي تبنتها الغرفة لتشكل برنامج عمل ومنهجية متكاملة للتطوير المؤسسي المستمر؛ بهدف تعزيز القدرة التنافسية لمنظومة قطاع الاعمال في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة".

من جانبه، أشار سعادة سعيد عبدالجليل الفهيم، رئيس اللجنة العليا لجائزة الشيخ خليفة للامتياز، إلى أن "الدورة العشرين للجائزة شهدت العديد من القفزات النوعية، بدءاً من تطوير أنظمتها الفنية والإدارية ممثلةً في الاعتماد على تقنيات الثورة التكنولوجية في مختلف مراحلها، في التعامل مع المعنيين من مشاركين وشركاء آخرين وبقية فئات المهتمين بالجائزة، إضافةً إلى إدارة عمليات التقييم والتحكيم من خلال منصات رقمية متطورة، مروراً باستحداثها لفئات إضافية للتكريم، مثل أفضل الجهات في التحولات الرقمية والتطبيقات الذكية، وأفضل جهة في الابتكار وأفضل جهة للقيادة والاستراتيجية؛ مؤكداً أن الجائزة تُعد خطوة تُسهم في دعم المؤسسات على تعزيز تنافسيتها ودعم إدائها التنظيمي وتشجيعها على تبني أفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي والاستدامة والابتكار في الخدمات".



قائمة المؤسسات والشركات الفائزة بالجائزة:

الفئة الماسية:

مصرف أبوظبي الإسلامي - (الدرجة: 551-600)

الفئة الذهبية:

الاتحاد للقطارات - (الدرجة: 551-550)

الأنصاري للصرافة - (الدرجة: 451-500)

مجموعة ترانس جارد - (الدرجة: 451-500)

مستشفيات الظفرة - (الدرجة: 451-500)

الفئة الفضية:

بترو رابغ - السعودية - (الدرجة: 401-450)

المسعود للسيارات - (الدرجة: 401-450)

مطعم قصر الهند - (الدرجة: 351-400)

لولو هايبرماركت - البرشاء - (الدرجة: 351-400)

الجزيرة العالمية للتموين - (الدرجة: 351-400)

ايه جي انجينيرنغ - (الدرجة: 351-400)

شركة الوثبة الوطنية للتأمين - (الدرجة: 351-400)

مجموعة أي اف اس لخدمات إدارة المنشآت - (الدرجة: 301-350)

هاي ماتريكس الشرق الأوسط - (الدرجة: 301-350)

لين سكان لخدمات الأنابيب - (الدرجة: 301-350)

ايه جي - بي سي ايس سويتشجير - (الدرجة: 301-350)

ايه جي لحلول المرافق - (الدرجة: 301-350)