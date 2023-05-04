تحت رعاية رئيس الدولة .. خالد بن محمد بن زايد يكرم الفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز في دورتها الـ20

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل تكريم الفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز في دورتها العشرين.

وتوّج سموّه الفرق الفائزة بالجائزة من 18 شركة ومؤسسة، تقديراً لإنجازاتها في التميز المؤسسي ضمن مجالات تخصصها، مشيداً بدور الجائزة في تعزيز التميز والابتكار في بيئة قطاع الأعمال.

شهد حفل التكريم لنسخة هذا العام من جائزة الشيخ خليفة للامتياز، والذي نظّمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في قصر الإمارات، إقبالاً كبيراً من المؤسسات والمنشآت داخل الدولة وخارجها، بنسبة تزيد عن 25% مقارنةً بالدورة السابقة لعام 2021.

تسعى “ جائزة الشيخ خليفة للامتياز” التي أُطلقت عام 1999، إلى تعزيز القدرة التنافسية والأداء المتميز لبيئة قطاع الأعمال في أبوظبي، من خلال تطوير نظم وبرامج رفع الكفاءة وتعزيز الفعالية وتنمية وتطوير العاملين مهارةً ومعرفةً وسلوكاً لتحقيق أفضل النتائج المالية والتشغيلية.

و حضر حفل التكريم أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وأعضاء اللجنة العليا للجائزة، وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إضافةً إلى عدد من السفراء وكبار المسؤولين.

وتم تكريم المؤسسات الفائزة ضمن ثلاثة فئات للجائزة - الفئة الماسية، والفئة الذهبية، والفئة الفضية - بعد تقييم شامل تحت إشراف لجان التقييم المتخصصة التي تضم نخبة من الخبراء في مجال الحوكمة والتميز المؤسسي ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة عبدالله محمد المزروعي، رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، نجاح النسخة الـ20 من جائزة الشيخ خليفة للامتياز، والتي قال إنها تعد " إحدى أهم المبادرات التي تبنتها الغرفة لتشكل برنامج عمل ومنهجية متكاملة للتطوير المؤسسي المستمر بهدف تعزيز القدرة التنافسية لمنظومة قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة".

من جانبه، أشار سعادة سعيد عبدالجليل الفهيم، رئيس اللجنة العليا لجائزة الشيخ خليفة للامتياز، إلى أن "الدورة العشرين للجائزة شهدت العديد من القفزات النوعية، بدءاً من تطوير أنظمتها الفنية والإدارية ممثلةً في الاعتماد على تقنيات الثورة التكنولوجية في مختلف مراحلها، في التعامل مع المعنيين من مشاركين وشركاء آخرين وبقية فئات المهتمين بالجائزة، إضافةً إلى إدارة عمليات التقييم والتحكيم من خلال منصات رقمية متطورة، مروراً باستحداثها لفئات إضافية للتكريم، مثل أفضل الجهات في التحولات الرقمية والتطبيقات الذكية، وأفضل جهة في الابتكار وأفضل جهة للقيادة والاستراتيجية وأكد أن الجائزة تُعد خطوة تُسهم في دعم المؤسسات على تعزيز تنافسيتها ودعم أدائها التنظيمي وتشجيعها على تبني أفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي والاستدامة والابتكار في الخدمات".

قائمة المؤسسات والشركات الفائزة بالجائزة:

- مصرف أبوظبي الإسلامي القطاع المالي - الماسية.

- الاتحاد للقطارات القطاع الانشائي - الذهبية.

- الأنصاري للصرافة القطاع المالي - الذهبية.

- مجموعة ترانس جارد - القطاع الخدمي - الذهبية.

- مستشفيات الظفرة القطاع الصحي - الذهبية.

- بترو رابغ - السعودية - قطاع النفط والغاز- الفضية.

- المسعود للسيارات القطاع التجاري - الفضية.

- مطعم قصر الهند - القطاع السياحي الفضية.

- لولو هايبرماركت - البرشاء القطاع التجاري الفضية.

- الجزيرة العالمية للتموين القطاع الخدمي - الفضية.

- ايه جي انجينيرنغ - القطاع الانشائي الفضية.

- شركة الوثبة الوطنية للتأمين - القطاع الخدمي - الفضية.

- مجموعة أي اف اس لخدمات إدارة المنشآت - القطاع الخدمي الفضية.

- هاي ماتريكس الشرق الأوسط - القطاع الصناعي - الفضية.

- لين سكان لخدمات الأنابيب القطاع الصناعي - الفضية .

- ايه جي - بي سي ايس سويتشجير القطاع الصناعي - الفضية.

- ايه جي لحلول المرافق - القطاع الخدمي الفضية.

- تنظيفكو القطاع الخدمي - الفضية.