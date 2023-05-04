«الوزاري للتنمية» يناقش نتائج نظام العمل الأسبوعي الجديد

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي، حيث جرى خلاله مناقشة عدد من التشريعات والسياسات والمبادرات الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الحكومي.

وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة مقترح لتطوير النماذج التعليمية في عدد من مؤسسات التعليم العالي الاتحادية بالدولة، وتنظيم التجارة الإلكترونية، وتنظيم إجراءات مكافحة الأمراض السارية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالمنظومة القضائية بالدولة من حيث اللوائح المرتبطة بمهن المحاماة والاستشارات القانونية وكاتب العدل والخبرة والترجمة.

واستعرض المجلس عدداً من البرامج والخطط الحكومية استعداداً لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي في دورته الـ28 (COP28) الذي سيعقد بالدولة، كما ناقش نتائج المسح الاقتصادي لقطاع الفضاء بالدولة، ومستجدات تنمية قطاع الزراعة الحديثة في الدولة، ونتائج تطبيق نظام العمل الأسبوعي الجديد، بالإضافة إلى عدد من التقارير الحكومية لعام 2022، منها تقرير إنجازات وأعمال كل من: مصرف الإمارات للتنمية، والمجلس الصحي، والمجلس التنسيقي للرياضة، بالإضافة إلى نتائج تطبيق السياسة الوطنية للدواء في الدولة.

أجندة اجتماع «الوزاري للتنمية» تضمنت:

■ مناقشة مقترح لتطوير النماذج التعليمية في عدد من مؤسسات التعليم العالي الاتحادية بالدولة.

■ تنظيم التجارة الإلكترونية.

■ تنظيم إجراءات مكافحة الأمراض السارية.

■ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالمنظومة القضائية بالدولة.

■ استعراض البرامج والخطط الحكومية استعداداً لمؤتمر «COP28».

■ مناقشة نتائج المسح الاقتصادي لقطاع الفضاء بالدولة.

■ مستجدات تنمية قطاع الزراعة الحديثة في الدولة.

■ نتائج تطبيق نظام العمل الأسبوعي الجديد.