وصول طائرة الإجلاء الثالثة إلى الإمارات قادمة من السودان

وصلت إلى دولة الإمارات، أمس، طائرة الإجلاء الثالثة من السودان، والتي تقل 126 شخصاً من رعايا خمس دول. وتواصل دولة الإمارات عملية إجلاء الفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، والذين تضعهم الدولة على رأس أولوياتها، وذلك في إطار قيم دولة الإمارات الراسخة وجهودها الإنسانية في تعزيز التضامن والتعاون الدولي.

وستوفر دولة الإمارات خدمات الاستضافة والرعاية كافة خلال فترة تواجدهم في الدولة قبيل نقلهم بأمان إلى دولهم.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، التزام دولة الإمارات بتقديم يد العون والمساعدة للدول في أوقات الحاجة، مشيرة إلى العمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني.