بلدية رأس الخيمة تغلق 8 منشآت غذائية مخالفة في رمضان

أكدت بلدية رأس الخيمة أن مفتشي الدائرة نفذوا 1392 حملة تفتيشية على منشآت غذائية ومطاعم وكافتريات ومطابخ، خلال رمضان الماضي، أسفرت عن إغلاق ثمانِي منشآت غذائية، لارتكابها مخالفات، ومخالفة 133 منشأة غير ملتزمة الشروط الغذائية.

وأوضحت الدائرة لـ«الإمارات اليوم» أنه تم تنفيذ حملات على المنشآت الغذائية خلال شهر رمضان وعيد الفطر الماضيين، للتأكد من مطابقتها المواصفات الغذائية.

وأشارت إلى أن من أبرز المخالفات التي تم رصدها ما يتعلق بعدم التزام الممارسات الغذائية الجيدة، والنظافة الشخصية، وسوء تخزين أو عرض المواد الغذائية، وعدم التزام نظافة المنشأة، وعدم مطابقة اشتراطات الحفظ في درجات الحرارة المطلوبة، وبيع وعرض مواد غذائية خارج المحل.

وذكرت أنه تم اتخاذ إجراءات، منها توجيه الإنذارات والمخالفات، وفي حالات بسيطة تم إغلاق المنشآت المخالفة إدارياً والأكثر ارتكاباً للمخالفات الغذائية، وذلك من خلال الاستجابة للشكاوى التي وردت من المتعاملين والمستهلكين بشأن المخالفات الغذائية التي رصدوها في تلك المنشآت الغذائية غير الملتزمة.

وأضافت أن نسبة التزام المنشآت بالمعايير الغذائية بلغت 95%، لافتة إلى جمع 57 عينة من مختلف المواد الغذائية وتبين وجود أربع عينات غير مطابقة للمواصفات الغذائية، كما أسفرت الحملات عن مصادرة وإتلاف 2400 كيلوغرام مواد غذائية غير صالحة للاستخدام.