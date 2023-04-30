سلطان القاسمي يستقبل الفريق الأول بنادي الشارقة لكرة القدم المتوج بكأس رئيس الدولة

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على أهمية التحلي بالأخلاق الرياضية الحميدة، واحترام اللاعبين من الفرق المنافسة، حتى تكون المباريات في كرة القدم متعة للجمهور ومن يمارس اللعب، بعيداً عن التدافع والتشنج والتصرفات البعيدة عن الروح الرياضية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح اليوم الأحد في قصر البديع، الفريق الأول بنادي الشارقة لكرة القدم الفائز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، (حفظه الله)، لموسم 2022- 2023م.

ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة بمكافأة الفريق الأول لكرة القدم بمبلغ 10 ملايين درهم تقديراً لفوزهم بكأس رئيس الدولة للمرة العاشرة في تاريخ النادي، وللمرة الثانية على التوالي.

وقدم صاحب السمو حاكم الشارقة، شكره وتقديره إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، على رعاية سموه الكريمة للمباراة، وتتويج اللاعبين وتشجيعهم.

كما قدم سموه الشكر والتقدير أيضاً إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، على حُسن التنظيم والإدارة واختيار أفضل العناصر لتخرج المباراة على أكمل وجه من كافة النواحي.

وهنأ سموه فريق الشارقة بفوزه بكأس رئيس الدولة، إدارة ولاعبين ومدربين، مشيداً سموه بالمستوى الكبير الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة، إلى جانب فريق العين الذي قدم مباراة كبيرة، نالت إعجاب الجميع.

وقال سموه // المباراة كانت متعة كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان المستوى من جميع الجهات بدرجة امتياز، ولو كان الأمر في يدي لوضعت كأسين وأعطيت كل فريق كأسا، لما قُدّم من مستوى باهر //.

وقدم سموه الشكر إلى مدربي الفريقين على ما قدموه من خطط واضحة للعب، جعلت اللاعبين على أعلى مستوى من القدرات وتنفيذ الخطة لتخرج المباراة في ثوب جميل، ومستوى متميز وراق.

وأشار سموه إلى الفوائد المرجوة من مثل هذه المباريات الكبيرة، قائلاً // ما هي النتائج التي نجنيها من هذه المباراة؟ الأمر لا يتعلق بالفوز فقط وحمل الكؤوس، ولكن هذه المباراة مدرسة ودرس لنا كلنا، من الحكام والإداريين والجمهور، وهذه اللعبة ليست بالبساطة التي يتصورها الناس، ولكن كرة القدم، دون غيرها من الألعاب تُعلّم الناس احترام القانون، حيث في كرة القدم هناك الاحتكاك المباشر والصدام، ولكن تبقى الأخلاق هي الأساس لأن كرة القدم هي مدرسة الأخلاق //.

وتناول سموه عدداً من النقاط التي ترتبط برياضة كرة القدم والتنافس فيها، مشيراً سموه إلى أهمية توجيه المدرب للاعبيه بأن يكون تركيزهم على تقديم ما عندهم من مهارات ولعب، وعدم التعمد باتباع أسلوب اللعب الخشن، والضرب ومسك الخصم ومنعه من اللعب، لأن ذلك يفقد اللعبة متعتها ويخرجها من سياقها الرياضي الجميل.

كما وجه سموه نصيحة إلى الجمهور بأن يعملوا على تشجيع فريقهم فقط وألا يخرجوا عن النصّ سواء عن طريق الكلام أو الخروج عن الأدب العام والأخلاق، مشيراً سموه إلى عدم بث وإذاعة القرارات غير الصحيحة خلال المباريات حول قرارات الحكام، من جانب من يتابعون المباريات، بدون معرفة بقوانين اللعبة والمعرفة الجيدة بالكرة، مما يمكن أن يؤدي إلى فتنة بين الجمهور وهو أبعد ما يكون عن الأهداف المنشودة من اللعب الرياضي والتنافس الشريف.

ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة نصيحة للإداريين في الأندية الإماراتية بأن يكونوا قدوة حسنة لكل من في النادي من لاعبين وجمهور، في كافة التصرفات، والتثبت من المعلومات قبل نشرها وإذاعتها، داعياً سموه إياهم إلى أن يشيعوا المودة والمحبة مع منافسيهم، وأن يخرجوا من الملعب وهم يتصافحون ويبتسمون مع المنافسين.

وتفضل سموه بمصافحة المسؤولين واللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية، والتقاط الصور التذكارية مع الفريق الفائز، وسط فرحة كبيرة لكافة الحضور.

من جانبهم قدم أعضاء الجهاز الإداري والفني ولاعبي نادي الشارقة الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على المكرمة السامية لسموه بمكافأة الفريق، والدعم الكبير والمستمر الذي ساهم في وصول النادي إلى منصات التتويج، مثمنين استقبال سموه وتشجيعه الدائم لهم، ومؤكدين وضع التوجيهات السامية والنصائح الأبوية نصب أعينهم لتكون الأخلاق هي ديدن وشعار كل نادٍ وفريق في الإمارة.

وكان فريق نادي الشارقة الأول لكرة القدم قد حقق لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد فوزه بركلات الترجيح على نادي العين في المباراة النهائية التي جمعتهم يوم الجمعة الماضي على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

حضر الاستقبال إلى جانب سموه كل من: الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية وعدد من رؤساء الجهات الحكومية والقيادات الرياضية في إمارة الشارقة.