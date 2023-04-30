"الأرصاد": "الحرارة" ترتفع اليوم.. وتعاود الانخفاض تدريجياً حتى الأربعاء

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم، صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام، وغائماّ أحياناً جنوباً، مع حدوث ارتفاع في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح المركز أن الطقس غداً يبقى صحواً إلى غائماً جزئياً خاصة غرباً ومغبر أحياناً نهاراً، فيما تكون الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة على البحر لتصبح مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الثلاثاء القبل سيصبح مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، منوهاً إلى أن درجات الحرارة ستميل للانخفاض على بعض المناطق الساحلية والغربية، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط تدريجياً بعد الظهر ، خاصة على البحر، لتصبح مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج يضطرب تدريجياً بعد الظهر في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحياناً ليلاً في بحر عمان.

وذكر أن طقس الأربعاء المقبل سيبقى مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، مع حدوث انخفاض آخر في درجات الحرارة، مشيراً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، مثيرة للغبار والأتربة بما قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج إلى شديد الأضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومتوسط إلى مضطرب أحياناً في بحر عمان.

ولفت المركز إلى أن الفترة الراهنة تشهد اختلافاً وسرعة في تغيّر توزيعات الضغط الجوي في الطبقات السُفلى من الغلاف الجوي، بما يؤدي إلى تغيّرات سريعة في الأحوال الجوية، مؤكداً أن درجات الحرارة تشهد ارتفاعاً تدريجياً على أغلب مناطق الدولة نتيجة حركة الشمس الظاهرية نحو الشمال باتجاه مدار السرطان.

وأكد أنه الفترة الراهنة تشهد أيضاً ضعفاً في تأثير المرتفع الجوي السيبيري، كما تتأثر المنطقة بمرور امتدادات المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا والسطحية من الغرب الى الشرق، مثل امتداد منخفض البحر الأحمر من جهة الغرب أو امتداد منخفض من جهة الشرق، وفي حالة تعمّق هذه المنخفضات تزداد كميات السحب على بعض المناطق مع فرص لسقوط الأمطار، فيما تقل نسبة الرطوبة فى الهواء قليلا خلال هذا الشهر مقارنة بشهر مارس، خاصة مع النصف الثاني منه، وإن ظلت الفرص قائمة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة خاصة خلال النصف الأول منه، ويقل تكرار حدوثه في النصف الثاني.

ويتراوح متوسط درجة الحرارة على الدولة خلال الأيام الأخيرة من شهر أبريل الجاري، ما بين 26 و 29 درجة مئوية، إذ يبلغ متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 32 و 36 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 20 و 23 درجة مئوية.