تابعوا مهمة السير في الفضاء التاريخية التي سيخوضها سلطان النيادي خارج محطة الفضاء الدولية

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يستعد لمهمة تاريخية للسير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية، اليوم، ليكون بذلك أول رائد فضاء عربي يقوم بالسير في الفضاء، ضمن مهام البعثة 69 الموجودة على متن المحطة، في إنجاز جديد سيجعل دولة الإمارات العاشرة عالمياً في مهمات السير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية.

ينطلق البث المباشر عند الساعة 4:30 مساءً (بتوقيت دولة الإمارات).

تبدأ المهمة عند الساعة 5:15 مساءً.

وتحمل مهمة السير في الفضاء، وهي الرابعة لهذا العام خارج محطة الفضاء الدولية، أهمية كبيرة، حيث سيؤدي رائد الفضاء سلطان النيادي، إلى جانب رائد الفضاء ستيفن بوين من «ناسا »، عدداً من المهام الأساسية.

ومن المتوقع أن تستمر فترة وجودهما خارج المحطة لمدة 6.5 ساعات تقريباً، بغرض العمل على صيانة محطة الفضاء الدولية وتحديثها، ويتمثل الهدف الأساس لهذه المهمة في تغيير وحدة RFG الخاصة بترددات الراديو، وهي جزء من نظام الاتصالات S-Band الخاص بمحطة الفضاء الدولية، تمهيداً لإعادتها إلى الأرض.

لمتابعة البث المباشر للمهمة اضغط هنا البث المباشر