مكتوم بن محمد : القائد الحقيقي ينشر الإيجابية ويقود بالأمل



قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، تعلمت من مدرسة محمد بن راشد أنّ الناس لا ينظرون لكلماتك بقدر ما ينظرون لأفعالك، وأنّ القدوة الإيجابية أفضل معلّم للإنسان، وأن القائد الحقيقي ينشر الإيجابية ويقود بالأمل، ويتقن تمكين الآخرين.

ونشر سموه تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قال فيها: تعلمت من مدرسة محمد بن راشد أنّ الناس لا ينظرون لكلماتك بقدر ما ينظرون لأفعالك، وأنّ القدوة الإيجابية أفضل معلّم للإنسان، وأن القائد الحقيقي ينشر الإيجابية ويقود بالأمل، ويتقن تمكين الآخرين.

وأضاف: تعلمت من مدرسة سموّه أهمية صناعة القدوات، التي تلهم المجتمع وتصنع التغيير، تعلمت أنّ كلّ قائد قدوة، وأن الملهمين يبنون العالم بأفكارهم، ويحركونه بأفعالهم.