قمة «الطوارئ والأزمات» تعقد بمشاركة دولية مايو المقبل

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عقد قمة إدارة الطوارئ والأزمات - أبوظبي 2023، تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، يومي 9 و10 مايو المقبل، تحت شعار «أبوظبي 2023».

وذكرت الهيئة خلال مؤتمر صحافي أمس، أن تنظيم القمة التي تجمع قادة وأكاديميين وعلماء متخصصين في مجال الطوارئ والأزمات والكوارث حول العالم، يهدف إلى رفع جاهزية منظومة الطوارئ والأزمات، وتوحيد الجهود العالمية في القطاع، وتسليط الضوء على مستقبل إدارة الطوارئ والأزمات في ظل التهديدات والمخاطر المتنامية حول العالم.

وأكدت المتحدثة الرسمية عن قمة إدارة الطوارئ والأزمات – أبوظبي 2023، مريم ياعد القبيسي، أن القمة تسلط الضوء، على مدى يومين، على استشراف مستقبل الطوارئ والأزمات حول العالم، ومستقبل إدارة الطوارئ في ضوء التهديدات والمخاطر المتزايدة، كما تلقي الضوء على مجالات الاستفادة من التقنيات المستحدثة التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمخاطر والكوارث والأزمات، للحد من آثارها وانعكاساتها، وذلك بمشاركة كبار المسؤولين في الهيئات الوطنية والإقليمية والعالمية المعنية بإدارة الأمن والطوارئ والأزمات، ونخبة من الخبراء والمختصين والمهتمين الذين يمتلكون تجارب عملية وواقعية وخبرات أكاديمية عن إدارة الأزمات والكوارث ولديهم جهود كبيرة في مجال التعافي من الأزمات.

وأشارت إلى أن القمة التي تجمع أسماء بارزة حول العالم، متخصصة في مجال الطوارئ والأزمات، ستناقش أبرز التحديات التي تواجه منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والتوجهات العالمية المتبعة، انطلاقاً من التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والعديد من الدول والمنظمات والهيئات الدولية، ما يسهم في تسليط الضوء على الاستراتيجيات والخطط الاستشرافية، علاوة على أعلى المعايير والممارسات العالمية في مجال إدارة الطوارئ والأزمات، وتطويع التقنيات الحديثة في ذلك.

وتشتمل المحاور الرئيسة للقمة على عناوين بارزة عدة، أهمها النهج الشامل والمتكامل للإدارة غير التقليدية للطوارئ والأزمات، الجاهزية للأزمات غير المتوقعة، وإعداد الجيل القادم من القيادات لمواجهة الطوارئ والأزمات، وعولمة الجاهزية والاستجابة للطوارئ والأزمات، وشراكة المجتمع في نجاح إدارة الطوارئ والأزمات.