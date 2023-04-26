"أبوظبي لبناء السفن" تشارك في معرض "أمديكس 2023" بسنغاورة

تشارك "أبوظبي لبناء السفن"، الشركة التابعة لمجموعة إيدج في معرض ومؤتمر الدفاع البحري الدولي "أمديكس" الرائد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والذي يقام خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو المقبل بمركز شانغي للمعارض في سنغافورة.

وتعيد "أبوظبي لبناء السفن"، الشركة الرائدة إقليمياً في بناء السفن الحربية والتجارية وإصلاحها وصيانتها وإعادة تجهيزها وتحويلها، عبر هذه المشاركة التأكيد على التزامها تجاه أسواق منطقة جنوب شرق آسيا الاستراتيجية .

وقال ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن:"تشكّل سنغافورة ودول جنوب شرق آسيا المجاورة إحدى الأسواق المستهدفة الرئيسية للشركة ولمجموعة إيدج بشكل عام، وبدورنا، نتطلع إلى البناء على أسس علاقاتنا مع الشركات الرائدة ضمن القطاع في المنطقة خلال معرض "أمديكس 2023"، كما ستسهم مشاركتنا في تعزيز أسواق التصدير الرئيسية الحالية، وستفتح الآفاق للدخول إلى أسواق جديدة، إلى جانب إتاحة فرصة مثالية لاستعراض مجموعتنا الواسعة من السفن والقدرات البحرية المتقدمة".

وسيعرض جناح الشركة في معرض "أمديكس" محفظتها المتنوعة من السفن البحرية المستخدمة لتنفيذ مجموعة واسعة من المهام، بما يشمل 510 OPV، زورق الدوريات الذي يبلغ طوله 51 متراً؛ و160ITEP، زورق الاشتباك الساحلي الذي يبلغ طوله 16 متراً؛ و120FIP، الزورق الساحلي السريع الذي يبلغ طوله 12 متراً؛ و"فلج 3"، سفينة الدوريات البحرية عالية المرونة والتنوع.حيث يمكن للحاضرين في "أمديكس 2023" زيارة الشركات التابعة لمجموعة إيدج وشركة أبوظبي لبناء السفن في جناح K15 داخل مركز شانغي للمعارض.