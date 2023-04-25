رياح مثيرة للغبار.. وفرص لسقوط أمطار حتى الجمعة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود غداً طقس غائم جزئياً، مع فرصة لسقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، لتكون مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف

الموج إلى متوسطه في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وتابع أن طقس الخميس سيصبح رطباً صباحاً على السواحل، وصحواً إلى غائم جزئياً، وغائم أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والجنوبية، فيما تكون الرياح شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس الجمعة المقبل، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والجنوبية، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، لتكون مثيرة الغبار، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، بدأت درجات الحرارة منذ بداية النصف الثاني من شهر أبريل الجاري، تسجّل ارتفاعاً تدريجياً على أغلب مناطق الدولة، لتزداد متوسطات درجات الحرارة بمقدار 3 إلى 5 درجات مقارنة مع شهر مارس الماضي.