محمد بن راشد: "مسبار الأمل" يقترب لمسافة 100 كم من قمر "ديموس"

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن اقتراب مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" لمسافة 100 كم من القمر التابع للمريخ "ديموس"، في سابقة عالمية جديدة.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر": "في سابقة عالمية جديدة … مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" يقترب لمسافة ١٠٠ كم من القمر التابع للمريخ "ديموس" .. ويلتقط أوضح صورة حصل عليها البشر لهذا القمر … "

وأضاف سموه: "تخبرنا النظريات بأن هذا القمر هو كويكب خارجي تم التقاطه ضمن مدار المريخ .. ويدحض مسبار الأمل هذه النظرية ليثبت عبر أجهزته وفريق عمله بأن هذا القمر في الأغلب كان جزء من كوكب المريخ وقد انفصل عنه قبل ملايين السنين .. تماماً مثل قمر الأرض .. الذي كان جزءاً منها وانفصل عنها .. ".

وتابع سموه: "فخورين بعلمائنا الشباب .. فخورين بعلومنا .. فخورين بمساهمتنا في مسيرة المعرفة البشرية"