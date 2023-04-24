تستمر "5 أيام".. "الأرصاد": رياح مثيرة للغبار وفرص لسقوط أمطار

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن طقس اليوم يكون غائماً جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً، وغائماً على بعض المناطق الغربية والجنوبية، لافتاً إلى وجود فرص لسقوط الأمطار، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً لتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يظل الطقس غداً، غائماً جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً، وغائماً على بعض المناطق الغربية والجنوبية والشرقية، مع استمرار فرص سقوط الأمطار، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، لتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً نهاراً غرباً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الأربعاء سيبقى غائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق الجنوبية والشرقية، مع بقاء فرصة سقوط أمطار، فيما تظل الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً لتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

ونوّه المركز إلى أن طقس الخميس المقبل، سيصبح رطباً صباحاً على السواحل، وصحواً إلى غائماً جزئياً، وغائم أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والجنوبية، فيما تكون الرياح شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس الجمعة المقبل، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والجنوبية، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً لتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.