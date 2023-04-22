ما هي شهادة بحث الحالة الجنائية؟

شهادة بحث الحالة الجنائية، والمعروفة أيضاً باسم شهادة حسن السير والسلوك هي عبارة عن السجل الجنائي للشخص، ويراد من طلب إصدارها التأكد من أن الشخص ليس لديه أي سجل إجرامي أو مخالفات مالية وأخلاقية، أو عدم قيده كمتهم أو صاحب سوابق في بلاغات جنائية، وتثبت حسن سيرته وسلوكه في الدولة التي تصدر منها الشهادة.

وذكرت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات أنه يتم إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية لتقديمها للجهات الرسمية التي تطلب هذا النوع من الشهادات سواء لغرض العمل، أو الدراسة، أو الهجرة، أو الحصول على تراخيص معينة، وما إلى ذلك.

وحول كيفية تقديم طلب الحصول عليها والشروط، أوضحت الحكومة الرقمية للدولة أن شهادة بحث الحالة الجنائية تتوفر للمتعاملين المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، كما تتوفر للمتعاملين الذين سبق وأن أقاموا في الدولة ويعيشون في الخارج.

ويمكن التقدم بطلب للحصول على شهادة بحث الحالة الجنائية عبر الإنترنت من خلال موقع وزارة الداخلية أوالتطبيق الذكي لوزارة الداخلية (MOI UAE) المتوفر على منصتي iTunes وGoogle Play.

كما يمكن أيضاً زيارة إحدى مراكز الخدمات التابعة للوزارة، وتقديم الطلب والحصول على الشهادة بعد دفع الرسوم المقررة عبر بطاقات الدفع الإلكتروني.

وتتوفر الخدمة في دبي عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني لحكومة دبي أو من خلال التطبيق الذكي لشرطة دبي المتوفر على منصتي iTunes و Google Play. بالإمكان أيضا طلب الشهادة والحصول عليها من خلال مكاتب شرطة دبي.

وبالنسبة الوثائق المطلوبة، فهي وجود بطاقة هوية سارية المفعول صادرة من دولة الإمارات، نسخة من جواز سفر المتعامل، بيان من المستفيد يقر به بأنه ليس له أية سوابق جنائية أو قضايا جنائية معلقة، صورة شخصية حديثة، ذات خلفية بيضاء، بريد إلكتروني فعّال.

وبالنسبة للمتعاملين من خارج الدولة، أوضحت الحكومة الرقمية أنه بالنسبة للذين سبق وأن أقاموا في دولة الإمارات ويعيشون حالياً في الخارج، يمكنهم طلب هذه الخدمة إلكترونيا ًعبر توفير صحيفة البصمات العشرية، بشرط اعتمادها حسب الأصول من سفارة دولة الإمارات في الخارج، ووزارة الخارجية في بلد المتقدّم للحصول على الشهادة.

يتم إصدار صحيفة البصمات العشرية من الإدارة المعنية في مركز الشرطة في البلد الذي يقيم به الشخص، وتستخدم هذه الشهادة للتحقق من هوية الشخص بناءً على بياناته البيومترية.

وعلى المتعامل طلب الشهادة عبر الإنترنت إلى الجهة المعنية التي يقصدها سواء وزارة الداخلية أو شرطة دبي وإرفاق الطلب بالوثائق التالية: بطاقة البصمات العشرية، عدد (2) من الصور الفوتوغرافية لصاحب العلاقة، نسخة ضوئية لجواز السفر، نسخة ضوئية من تأشيرة الإقامة السابقة في دولة الإمارات، سبب طلب الشهادة.

ويمكن إصدار الشهادة باللغة العربية و/ أو الإنجليزية وفقاً لطلب المتعامل، وتختلف الرسوم حسب اللغة التي صدرت فيها، كذلك حسب جنسية المتعامل، وسواءً طلبت من داخل الدولة أو خارجها.