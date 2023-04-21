22 دولة عربية وإسلامية تحتفل بعيد الفطر الجمعة و11 دولة السبت

تباينت رؤية هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر في الدول العربية والإسلامية، ونتج عنها موعدان للاحتفال بأول أيام العيد، حيث تحتفل بالعيد اليوم الجمعة 21 إبريل الجاري 22 دولة، تشمل الأردن، والإمارات، والبحرين، والجزائر، والسودان، والصومال، والعراق، والكويت، والمملكة العربية السعودية، والنيجر، واليمن، وتركيا، وتونس، ساحل العاج، وسوريا، وفلسطين، وقطر، ولبنان، ومالي، ومصر، وموريتانيا، بالإضافة إلى نيجيريا، فيما تحتفل 11 دولة بأول أيام العيد يوم السبت 22 إبريل، هم المغرب، والهند، وإندونيسيا، و إيران، وباكستان، وبروناي، و بنغلادش، و عُمان، و ليبيا، و ماليزيا، والسنغال.

وتفصيلاً، أوضح مدير مركز الفلك الدولي، المهندس محمد شوكت عودة، إمكانية لرؤية الهلال بالتلسكوب من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الخميس، ونظرا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي، فقد جرت العادة بمثل هذه الظروف أن تعلن غالبية دول العالم الإسلامي بدء الشهر في اليوم التالي، وهو ما يترتب عليه إعلان العديد من الدول عيد الفطر يوم الجمعة 21 إبريل".

وقال: "أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة ولو بالتلسكوب، وهذه دول قليلة، فيتوقع أن تكون عدة رمضان فيها 30 يوما وأن يكون عيد الفطر فيها يوم السبت 22 إبريل.

وأضاف عودة: "بالنسبة لوضع الهلال يوم الخميس 20 إبريل في بعض المدن العربية والعالمية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 09 دقائق من غروب الشمس، وعمره 07 ساعات و27 دقيقة، وبعده عن الشمس 2.7 درجة. وفي أبو ظبي يغيب القمر بعد 22 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 11 ساعة و54 دقيقة، وبعده عن الشمس 4.7 درجة. وفي مكة المكرمة يغيب القمر بعد 24 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 12 ساعة و52 دقيقة، وبعده عن الشمس 5.1 درجة. وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 27 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة و07 دقائق، وبعده عن الشمس 5.4 درجة. وفي القاهرة يغيب القمر بعد 27 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة و20 دقيقة، وبعده عن الشمس 5.5 درجة. وفي برلين عاصمة ألمانيا، يغيب القمر بعد 40 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و30 دقيقة، وبعده عن الشمس 6.7 درجة".