مطارات دبي: توفير الدعم والإقامة المؤقتة لمسافري الترانزيت السودانيين ممن لم يتمكنوا من استكمال رحلاتهم إلى الخرطوم

قال متحدث باسم مطارات دبي إن مطار دبي الدولي استقبل عدداً محدوداً من مسافري الترانزيت السودانيين الذين توقفوا في دبي وهم في طريقهم إلى الخرطوم، قادمين من عدة وجهات حيث لم يتمكنوا من مواصلة رحلاتهم نظراً للظروف الاستثنائية التي يشهدها السودان في الوقت الراهن والتي تسببت في إلغاء شركات الطيران للرحلات المتوجهة إلى هناك، حرصاً على سلامة الركاب وأطقم الطيران.

وأكد المتحدث في تصريح له أن المسافرين يلقون كل أوجه الرعاية اللازمة بما في ذلك توفير الإقامة المؤقتة لهم لحين إيجاد الحل المناسب الذي يكفل لهم العودة إلى الخرطوم في وقت لاحق، أو استكمال رحلاتهم إلى وجهات بديلة وفق رغبة كل منهم.

وشدد المتحدث على أن سلامة الركاب وأطقم الطيران تشكل أولوية مطلقة لا يمكن التهاون فيها، وأن تطورات الموقف في السودان تتم مراقبتها عن كثب للوقوف على ما ستسفر عنه الأحداث خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن شركات الطيران كانت قد أعلنت في وقت سابق أنه لن يتم قبول مسافري الترانزيت الراغبين في مواصلة رحلاتهم إلى الخرطوم، نظراً للأوضاع هناك وما تشكله من تهديد مباشر على سلامة رحلات الطيران.