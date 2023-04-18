ولي عهد أبوظبي يعتمد حزمة منافع سكنية للمواطنين في الإمارة

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي، بقيمة إجمالية تبلغ 2.74 مليار درهم، يستفيد منها 1800 مواطن ومواطنة على مستوى الإمارة.

وتشمل الحزمة صرف قروض سكنية وإعفاء متقاعدين من ذوي الدخل المحدود وأسر المتوفين من سداد مستحقات القروض السكنية.

وتغطّي الدفعة الجديدة من القروض السكنية للمواطنين كلاً من مدينة أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة، كما تشمل القروضُ الفئات السكنية الآتية: قرض بناء مسكن، وقرض هدم وإعادة بناء مسكن، وقرض صيانة وتوسعة مسكن.

ويأتي اعتماد صرف الحزمة الأولى للمنافع السكنية لعام 2023 تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وفي إطار حرص القيادة على مواصلة مسيرة التنمية في أنحاء إمارة أبوظبي، وضمان رفاه الأسر المواطنة وتأمين استقرارها الأسري والاجتماعي.

وتجسد هذه التوجيهات ما توليه القيادة من اهتمام لبناء مجتمع متماسك ضمن بيئة إيجابية تُعزز الإسهام في بناء الوطن وتقدمه عبر تهيئة الظروف الملائمة، لتوفير سُبل الحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي للأسر المواطنة من خلال الحرص على تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين.

وأكد رئيس دائرة البلديات والنقل رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، محمد علي الشرفاء، حرص الهيئة على مواصلة تطوير منظومة الإسكان العصرية والمستدامة في إمارة أبوظبي، بما يحقق رؤية القيادة ويلبي احتياجات الأسرة الإماراتية وتطلعاتها في هذا الصدد.

بدوره، أكد المدير العام للهيئة حمد حارب المهيري، التواصل مع المواطنين المستفيدين، لاستكمال إجراءات حصولهم على خدمات المنافع السكنية.

• الحزمة تشمل صرف قروض سكنية وإعفاء متقاعدين من ذوي الدخل المحدود وأسر المتوفين من سداد مستحقات القروض السكنية.

• الدفعة الجديدة من القروض السكنية للمواطنين تغطّي كلاً من مدينة أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة.