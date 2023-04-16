«فيرست سيكيورتي جروب» تسهم بمليون درهم دعماً لحملة «وقف المليار وجبة»

أعلنت شركة «فيرست سيكيورتي جروب» عن مساهمتها بمليون درهم دعماً لحملة «وقف المليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، وتوفير شبكة أمان غذائي للفئات الأقل حظاً في العالم، والمساهمة في الجهود الدولية لمكافحة الجوع والقضاء عليه.

ويسعى «وقف المليار وجبة» إلى مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً لاسيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي، خصوصاً لدى ضحايا الكوارث والأزمات حول العالم.

وأفاد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «فيرست سيكيورتي جروب» اللواء عبدالعزيز محمد البناي، بأن «حملة (وقف المليار وجبة)، رسالة خير جديدة من دولة الإمارات إلى الفئات الأكثر حاجة حول العالم، وتعبير عن رغبة مجتمعية صادقة في مساعدة المحتاجين وضحايا الكوارث والأزمات في عشرات البلدان، ولا شك في أن هذه الحملة تعتبر علامة مضيئة على صعيد العمل الخيري والإنساني، تضاف إلى رصيد دولة الإمارات الثري في مسيرة العطاء».