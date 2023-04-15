«ماج» تدعم حملة «وقف المليار وجبة» بـ 10 ملايين درهم

أعلنت «مجموعة ماج القابضة»، ذات الأنشطة التجارية المتنوعة في مجال التطوير العقاري والهندسة والمقاولات والصناعة والتجارة والشحن والخدمات والضيافة، مساهمتها بـ10 ملايين درهم لدعم حملة «وقف المليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتعهدت مجموعة ماج بتقديم 10 ملايين درهم خلال خمس سنوات للمساهمة في تفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في إطار مؤسسي.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة ماج القابضة»، موفق القداح، إن حملة «وقف المليار وجبة» تجسد التزام دولة الإمارات بدورها الإنساني ومدها يد العون لمساعدة مختلف المجتمعات في كل الظروف الإنسانية الصعبة، كما تترجم قيم العطاء والتسامح والتكافل المتجذرة في المجتمع الإماراتي.