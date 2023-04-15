انخفاض «الحرارة» غداً.. وأمطار خفيفة حتى الثلاثاء

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً أحياناً نهاراً، يصبح غائماً على بعض المناطق الغربية والساحلية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة غرباً حتى صباح غدٍ، أما الرياح فتكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، وتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.

وتابع المركز أن الطقس غداً سيكون غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، يصبح غائماً مع استمرار فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق خصوصاً الساحلية والغربية، مشيراً إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، لتصبح مثيرة للغبار والأتربة، وتراوح سرعتها من 20 إلى 30كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون مضطرباً إلى متوسط الموج فى الخليج العربي وبحر عمان.

وذكر أن طقس الإثنين المقبل سيعود صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً غرباً وجنوباً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، أما درجات الحرارة فتميل للارتفاع، فيما تبقى الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر.

وأوضح المركز أن طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً، خصوص

اً غرباً وجنوباً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، إلى 35 كم/س على البحر.

ويتميز شهر أبريل الجاري، بحسب المركز، بتغيّرات سريعة في الأحوال الجوية.

كما تزداد متوسطات درجات الحرارة مقارنة بشهر مارس بمقدار ثلاث إلى خمس درجات.

وأوضح المركز أنه خلال هذا الشهر تتأثر المنطقة بمرور امتدادات المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا والسطحية.

وفي حالة تعمّق المنخفضات تزداد كميات السحب على بعض المناطق مع فرص لسقوط الأمطار، فيما تقل نسبة الرطوبة فى الهواء قليلاً خلال هذا الشهر مقارنة بشهر مارس، خصوصاً مع النصف الثاني منه، وإن ظلت الفرص قائمة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة خصوصاً خلال النصف الأول منه، ويقل تكرار حدوثه في النصف الثاني.

ووفقاً للمركز، فإن متوسط درجة الحرارة على الدولة خلال هذا الشهر يراوح ما بين 26 و29 درجة مئوية.

طقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً. À أرشيفية