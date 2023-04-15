إغلاق مؤقت للجسر العائم.. اعتباراً من الإثنين المقبل

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إغلاقاً مؤقتاً للجسر العائم في الاتجاهين، اعتباراً من الإثنين المقبل، ويستمر الإغلاق لمدة خمسة أسابيع (اعتباراً من 17 أبريل الجاري) لإجراء أعمال الصيانة الرئيسة للجسر.

وأكدت الهيئة وضع خطة متكاملة للطرق البديلة، لضمان انسيابية الحركة المرورية.

كما أكدت أنها ستراقب وتدير الحركة المرورية عبر مركز التحكم الموحد، ومركز الأنظمة المرورية الذكية، لضمان تحقيق الانسيابية المطلوبة للمركبات أثناء فترة إغلاق الجسر العائم.