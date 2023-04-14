«بن غاطي» تدعم «وقف المليار وجبة» بـ 15 مليون درهم

أعلنت شركة «بن غاطي القابضة» عن مساهمتها بمبلغ 15 مليون درهم دعماً لحملة «وقف المليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، لتوفير شبكة أمان غذائي للفئات الأقل حظاً في العالم ومساندة الجهود الدولية لمكافحة الجوع والقضاء عليه.

وتعهدت شركة «بن غاطي القابضة» بتقديم 15 مليون درهم خلال ثلاث سنوات، للمساهمة في تحقيق مستهدفات الصندوق الوقفي لإطعام الطعام، بما يرسخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات في مجالات العمل الإنساني إقليمياً ودولياً. وتجسد حملة «وقف المليار وجبة» التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» وأطلقت بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، التزام دولة الإمارات الثابت بدورها الإنساني ومدها يد العون لمساعدة مختلف المجتمعات في كل الظروف الإنسانية الصعبة، وللفئات الأكثر احتياجاً حول العالم.

وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة «بن غاطي القابضة»، إن الحملة مبادرة نوعية في العمل الخيري والإنساني، لاعتمادها استراتيجية فريدة تتمثل في تدشين صندوق وقفي لإطعام الطعام بشكل مستدام، وتسخير الموارد والخبرات المؤسسية اللازمة لتطوير هذا الصندوق وضمان وصول الدعم الغذائي إلى شرائح واسعة حول العالم، وهو ما يعكس الرؤية الإماراتية في استدامة الخير ومساعدة الفقراء والمحتاجين في كل زمان ومكان. وأضاف أن «المساهمة في الصندوق الوقفي لإطعام الطعام بشكل مستدام تعكس التزامنا بدعم المبادرات الخيرية والإنسانية الملهمة التي تطلقها قيادة دولة الإمارات لدعم الفئات الأكثر احتياجاً في العالم، وانطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية، بما ينسجم مع القيم النبيلة والتسابق على فعل الخير في مجتمع الإمارات».