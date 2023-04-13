الإمارات تحافظ على صدارتها العالمية في «الهوية الإعلامية»

احتفظت دولة الإمارات بصدارتها العالمية في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية للدول، حيث حافظت للعام الثاني على التوالي على المركز الأول، كما دخلت الدولة قائمة الـ10 الأوائل عالمياً في مؤشر قوة الهوية الوطنية الإعلامية، وصعدت إلى المركز الـ16 عالمياً في مؤشر القيمة الاقتصادية للهوية الإعلامية.

وجاء حصول حكومة الإمارات على هذا التقييم المتقدم ضمن تقرير تصنيف قوة العلامة الوطنية للهويات الإعلامية للدول الصادر عن مؤسسة «براند فاينانس» العالمية بعد استبيان آراء أكثر من 100 ألف شخص من 121 دولة من أرجاء العالم.

وأكد مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية ورئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، سعيد محمد العطر، أن المسيرة التنموية التي تشهدها دولة الإمارات تدعمها هوية إعلامية قوية وراسخة، وقال: «المسيرة التنموية الشاملة في دولة الإمارات تواكبها هوية إعلامية وطنية عالمية المستوى.. طموح قيادتنا الوصول إلى الصدارة في كافة المؤشرات».

وأضاف العطر: «قوة الإمارات الناعمة تتصاعد لترافق قوتها في مختلف القطاعات.. الاقتصاد والفضاء والسياحة والتكنولوجيا المتقدمة والثقافة. حضور الإمارات في كافة المحافل راسخ.. ودورنا نقل رسالتها الحضارية والإنسانية للعالم».

وقال العطر: «احتفاظ الإمارات بالصدارة العالمية في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية 2023 ودخولها قائمة الـ10 الأوائل عالمياً في مؤشر قوة الهوية الإعلامية الوطنية جاء عبر تصويت أكثر من 100 ألف شخص من 121 دولة».

وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة «براند فاينانس» في المملكة المتحدة إلى المكانة المرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تأتي مدفوعةً برؤية استشرافية واستراتيجيات شاملة ومتكاملة ضمن مختلف القطاعات الحيوية، وهو ما ينعكس بصورة واضحة على النتائج الإيجابية التي سجلتها الدولة في مختلف المؤشرات التي يتضمنها التقرير.

وواصلت الدولة تفوقها في مؤشر أداء الهوية الوطنية الإعلامية للعام الثاني على التوالي محققة معدل 83.5، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي كوجهة تربط بين آسيا وأروبا وإفريقيا، وملاءتها المالية القوية، ونجاحها المتواصل في تنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي.

ويأتي حصول الإمارات على المركز العاشر في مؤشر الهوية الإعلامية الوطنية بعد تقييم مميز مدعوماً بتنامي قوتها الناعمة على المستويين العالمي والمحلي، لاسيما بعد الأداء اللافت في مجالات العلاقات الدولية والحوكمة.

وقد أسهم الأداء الاقتصادي القوي في القطاعات كافة في حصول دولة الإمارات على مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات الرئيسة والفرعية، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً في عام 2022، إضافة إلى ارتفاع معدلات التجارة الخارجية، كما ازدادت قدرة الدولة على اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر من العديد من دول العالم.

وتقدمت دولة الإمارات إلى المرتبة الـ16 عالمياً والأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مؤشر قيمة الهوية الإعلامية الوطنية، ورسخت مكانتها كأكثر العلامات الوطنية قيمةً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مسجّلة 3.540 تريليونات درهم (957 مليار دولار أميركي) وبمعدل تغير 24% مقارنة بالعام السابق.

وأسهم أداء الاقتصاد الإماراتي القوي خلال المرحلة الماضية في ازدياد قيمة الهوية الإعلامية الوطنية لاسيما مع توقعات مصرف الإمارات المركزي وصول نسبة النمو الاقتصادي لعام 2022 إلى 7.6%، لتكون الأعلى خلال أكثر من عقد.

كما حققت مختلف القطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية أداءً لافتاً خلال العام الماضي، لاسيما قطاعات السياحة والضيافة، والعقارات، والنقل، والصناعة، علاوة على حزمة التشريعات الكبيرة التي سنتها دولة الإمارات خلال العامين الماضيين، لتعزيز النمو المستدام في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ما أسهم في ترسيخ مكانتها عالمياً وإقليمياً كوجهة رائدة للعيش والعمل والاستثمار.

أهم محاور أداء الدولة في مؤشر 2023

- المركز الأول عالمياً في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية 2023.

- المركز العاشر عالمياً في مؤشر قوة الهوية الإعلامية الوطنية.

- المركز الـ16 عالمياً في مؤشر القيمة الاقتصادية للهوية الإعلامية.

- 957 مليار دولار القيمة الاقتصادية للهوية الإعلامية.

- الدولة تصدرت الريادة الإقليمية في غالبية المؤشرات.

الدولة تدخل قائمة الـ10 الأوائل عالمياً في مؤشر قوة الهوية الإعلامية الوطنية.

الإمارات ترسخ مكانتها كأكثر العلامات الوطنية قيمةً في الشرق الأوسط وإفريقيا، بقيمة 3.540 تريليونات درهم.