بنك دبي الإسلامي يقدم 13 مليون درهم لمؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية

قدم بنك دبي الاسلامي 13 مليون درهم لصالح مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية لدعم المشاريع والبرامج الخيرية التي تنفذها المؤسسة لصالح الاسر الفقيرة والمتعففة خلال العام الجاري.



وثمن رئيس مجلس أمناء مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، عبدالعزيز عبدالله الزعابي الدعم المالي السنوي الكبير الذي يقدمه بنك دبي الاسلامي للمؤسسة مما يساعدها على النهوض بدورها الخيري والانساني تجاه الأسر الفقيرة والمتعففة في مختلف المجالات كالاعانات المالية الشهرية ودعم طلبة العلم بالجامعات ودعم الاسر المنتجة ومساعدة الحاصلين على منح وقروض الاسكان بجزء من تكلفة رسوم توصيل الكهرباء والماء ومساعدتهم على توفير أجهزة التكييف وتأثيث منازلهم لتمكينهم من سرعة الانتقال الي مساكنهم والتخلص من الاعباء المالية من ايجارات سكن وخلافه.

وأضاف أن هذا الدعم المستمر يعكس حرص بنك دبي الاسلامي على رفد العمل الخيري بالدولة من خلال دعم مؤسسات وهيئات العمل الخيري لاستكمال مسيرتها الانسانية في دعم الاسر المنتجةو الفقيرة والمتعففة.