حمدان بن محمد: الاهتمام بأصحاب الهمم يترجم رؤى محمد بن راشد في إحاطتهم بالرعاية

شارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في مأدبة إفطار لمجموعة من أطفال التوحد وأسرهم أقيمت في فندق أبراج الإمارات.

وتأتي مشاركة سموه في مأدبة الإفطار في إطار اهتمام سموه بأصحاب الهمم وحرصه الدائم على المتابعة عن كثب وبصفة شخصية لكافة أنواع الدعم والخدمات المُقدمة لهم في إمارة دبي الصديقة لأصحاب الهمم.

حضر مأدبة الإفطار إلى جانب سموه، وزيرة دولة مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي حصة بوحميد، وعدد من المسؤولين وأسر الأطفال ومديري مراكز أصحاب الهمم.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن الاهتمام بأصحاب الهمم يترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في إحاطة هذه الفئة بالرعاية والمتابعة الدائمة لضمان الراحة والطمأنينة لهم ولأسرهم، وتعزيز اندماجهم في المجتمع.

وقال سموه: «أصحاب الهمم شريحة غالية على قلوبنا، وسكينتهم ورفاههم عامل رئيسي في سعادة مجتمع دبي، وكل فرد منهم له الأولوية في الرعاية والاهتمام، وتقديم ما يستحقه من خدمات.. أسعدتني المشاركة في مأدبة الإفطار والاستماع إلى أطفال التوحد وأسرهم. واجبنا جميعاً أن نكون معهم، ومسؤوليتنا الأخذ بأيديهم ليكونوا عوناً لأنفسهم ومجتمعهم».

وتبادل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أطراف الحديث مع أطفال التوحد وأسرهم، مؤكداً سموه حرص دبي على تعزيز قدرات وإمكانات أبنائها من أصحاب الهمم، ومساعدتهم على صقل مواهبهم وإخراجها إلى النور ليراها المجتمع والعالم، بما يعزز تمكينهم واندماجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة.

وتعرف سموه، من مديري مراكز أصحاب الهمم على سير العمل في مراكزهم وما يقدمونه من برامج تربوية خاصة وخدمات علاجية وتأهيلية متخصصة لمن تم تشخيصهم باضطراب طيف التوحد.

واستمع سموه إلى شرح من مديري المراكز عن التجهيزات اللوجستية للمراكز، حيث أكدوا أنه جرى تهيئتها وتجهيزها بشكل متكامل لتتناسب مع احتياجات الأطفال من مصابي التوحد، وفق أحدث المعايير العالمية المتخصصة لتوفير البيئة المناسبة لهم.

وتوجهت بوحميد بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدة أن إمارة دبي وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تولي أصحاب الهمم مكانة خاصة، وتضعهم على رأس أولوياتها، بهدف تمكينهم من تحويل التحديات إلى فرص، وتحقيق النجاحات في مختلف المجالات.

ولي عهد دبي:

«أصحاب الهمم شريحة غالية على قلوبنا، وسكينتهم ورفاههم عامل رئيسي في سعادة مجتمع دبي، وكل فرد منهم له الأولوية في الرعاية والاهتمام، وتقديم ما يستحقه من خدمات».

«أسعدتني المشاركة في مأدبة الإفطار والاستماع إلى أطفال التوحد وأسرهم.. واجبنا جميعاً أن نكون معهم، ومسؤوليتنا الأخذ بأيديهم ليكونوا عوناً لأنفسهم ومجتمعهم».

حصة بوحميد:

«دبي وبتوجيهات محمد بن راشد ومتابعة حمدان بن محمد، تضع أصحاب الهمم على رأس أولوياتها».