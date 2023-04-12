حاكم أم القيوين يعزي أمير الكويت بوفاة الشيخ مبارك جابر المبارك الصباح

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة أعرب فيها عن خالص تعازية ومواساته بوفاة الشيخ مبارك جابر المبارك الصباح.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقية تعزية مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.