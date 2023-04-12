25 الجاري موعد هبوط المستكشف راشد على سطح القمر

أفاد مركز محمد بن راشد للفضاء، بأنه تم تحديد موعد هبوط المركبة "هاكوتو آر"، التي تحمل على متنها المستكشف راشد، على سطح القمر في 25 أبريل الجاري عند الساعة 8:40 مساءً (بتوقيت دولة الإمارات).

وأضاف المركز أن الموعد قابل للتغيُّر بحسب عمليات المهمة، وقد جرى تحديد مواعيد بديلة في 26 أبريل، و1، و3 مايو.

وينفذ المستكشف دراسة ستة جوانب على سطح القمر، هي: علم الصخور وجيولوجيا القمر، والبلازما على سطح القمر، والغبار على سطح القمر، وتربة القمر، وبيانات لتطوير تقنيات جديدة، وجمع بيانات متعلقة بأصل النظام الشمسي وكوكب الأرض.