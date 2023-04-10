«إرث زايــــد باقٍ في قلوبنا».. ملحق إلكتروني خاص بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني

المصدر:
  • الإمارات اليوم
التاريخ:

«عهد زايد».. «التعليم» حق لكل مواطن.

الرفاه في عيون «زايد»: توفير السكن للمواطن أولى خطوات الاستقرار الأسري.

«زايد الخير».. مدّ يد العطاء لفك كرب الغارمين وسدّد مديونياتهم

«زايد».. يتوقف للسلام على الطلبة.. ويعرض على أهالٍ نقلهم بسيارته.

رحّالة عن الشيخ زايد: شخصية إصلاحية وعقلانية.. رجل حقق للإمارات غداً أفضل.

•  رسالة زايد إلى «العالم».. عطاء وتنمية وتسامح.

مبادرات زايد.. تُنقذ آلاف المرضى محلياً وعالمياً.

الشيخ زايد رائد الاستدامة ورجل البيئة الأول.

«طموح زايد» يعانق الفضاء بإنجازات أبناء الوطن.

للإطلاع على الملحق إلكتروني بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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