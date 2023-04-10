«إرث زايــــد باقٍ في قلوبنا».. ملحق إلكتروني خاص بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني

• «عهد زايد».. «التعليم» حق لكل مواطن.

• الرفاه في عيون «زايد»: توفير السكن للمواطن أولى خطوات الاستقرار الأسري.

• «زايد الخير».. مدّ يد العطاء لفك كرب الغارمين وسدّد مديونياتهم

• «زايد».. يتوقف للسلام على الطلبة.. ويعرض على أهالٍ نقلهم بسيارته.

• رحّالة عن الشيخ زايد: شخصية إصلاحية وعقلانية.. رجل حقق للإمارات غداً أفضل.

• رسالة زايد إلى «العالم».. عطاء وتنمية وتسامح.

• مبادرات زايد.. تُنقذ آلاف المرضى محلياً وعالمياً.

• الشيخ زايد رائد الاستدامة ورجل البيئة الأول.

• «طموح زايد» يعانق الفضاء بإنجازات أبناء الوطن.

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