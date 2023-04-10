«إرث زايــــد باقٍ في قلوبنا».. ملحق إلكتروني خاص بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني
• «عهد زايد».. «التعليم» حق لكل مواطن.
• الرفاه في عيون «زايد»: توفير السكن للمواطن أولى خطوات الاستقرار الأسري.
• «زايد الخير».. مدّ يد العطاء لفك كرب الغارمين وسدّد مديونياتهم
• «زايد».. يتوقف للسلام على الطلبة.. ويعرض على أهالٍ نقلهم بسيارته.
• رحّالة عن الشيخ زايد: شخصية إصلاحية وعقلانية.. رجل حقق للإمارات غداً أفضل.
• رسالة زايد إلى «العالم».. عطاء وتنمية وتسامح.
• مبادرات زايد.. تُنقذ آلاف المرضى محلياً وعالمياً.
• الشيخ زايد رائد الاستدامة ورجل البيئة الأول.
• «طموح زايد» يعانق الفضاء بإنجازات أبناء الوطن.
للإطلاع على الملحق إلكتروني بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.
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