«الأرصاد»: تغيُّرات سريعة في الطقس خلال أبريل

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم رطباً مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، يصبح غائماً جزئياً وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر قد تكون ركامية.

كما توقع أن يكون غائماً أحياناً، خصوصاً غرباً مع احتمال سقوط أمطار، لافتاً إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن الطقس غداً يظل رطباً على بعض المناطق الشمالية، وغائماً جزئياً وغائم أحياناً خصوصاً شرقاً، مع استمرار احتمال سقوط أمطار خفيفة نهاراً، فيما تكون الرياح شمالية غربية وغربية تتحوّل إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يظل خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح أن طقس الإثنين المقبل سيكون رطباً على بعض المناطق الشمالية، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، لافتاً إلى حدوث ارتفاع في درجات الحرارة، فيما تصبح الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأفاد بأن طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، يصبح غائماً على بعض المناطق الغربية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، فيما تبقى الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ووفقاً للمركز فإن شهر أبريل يتميّز باختلاف وسرعة تغيّر توزيعات الضغط الجوي في الطبقات السُفلى من الغلاف الجوي، ما يؤدي إلى تغيّرات سريعة في الأحوال الجوية، لافتاً إلى أن الشمس تواصل حركتها الظاهرية نحو الشمال خلال هذا الشهر متجهة إلى مدار السرطان، حيث ترتفع درجات الحرارة ارتفاعاً تدريجياً على غالبية مناطق الدولة، كما تزداد متوسطات درجات الحرارة خلال أبريل مقارنة بمارس بمقدار 3 إلى 5 درجات.

وأوضح المركز أن تأثير المرتفع الجوي السيبيري يضعف خلال هذا الشهر أيضاً. كما تتأثر المنطقة بمرور امتدادات المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا والسطحية من الغرب الى الشرق، مثل امتداد منخفض البحر الأحمر من جهة الغرب أو امتداد منخفض من جهة الشرق، وفي حالة تعمّق هذه المنخفضات تزداد كميات السحب على بعض المناطق مع فرص لسقوط الأمطار، فيما تقل نسبة الرطوبة فى الهواء قليلاً خلال هذا الشهر مقارنة بشهر مارس، خصوصاً مع النصف الثاني منه، وإن ظلت الفرص قائمة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة خصوصاً خلال النصف الأول منه، ويقل تكرار حدوثه في النصف الثاني.

ووفقاً للمركز فإن متوسط درجة الحرارة على الدولة خلال هذا الشهر تراوح ما بين 26 و29 درجة مئوية، إذ يبلغ متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 32 و36 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 20 و23 درجة مئوية.