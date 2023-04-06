%99 نسبة الفصل في القضايا بـ «قضاء أبوظبي»

حققت دائرة القضاء أبوظبي، إنجازاً كبيراً في نسب الفصل في القضايا خلال عام 2022، بنسبة بلغت 99%، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد عقود الشركات الموثقة أمام الكاتب العدل في أبوظبي، من 9800 عقد في عام 2021 إلى 17800 عقد بنهاية 2022، بنسبة زيادة وصلت إلى 200%، بما يرسخ جاذبية الدولة للشركات وأصحاب الأعمال ونمو وقوة الاقتصاد المحلي وتنافسيته على كل الأصعدة والمستويات.

وأكدت الدائرة، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته تحت عنوان «إنجازات ومبادرات نوعية لتطوير المنظومة القضائية في أبوظبي»، بأن المشاريع النوعية وجهود كل الإدارات والأقسام التابعة لها، أسهم في تحقيق المحاكم لنسب مرتفعة عالمية في المؤشرات المرتبطة بالفترات الزمنية المحددة للفصل في الدعوى، بمتوسط بلغ 54 يوماً في عدد أيام الفصل في المحاكم الابتدائية، و58 يوماً في متوسط عدد أيام الفصل في محاكم الاستئناف.

وقال مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي بالدائرة، عبدالله سيف زهران، إن الدائرة أقرت حزمة مشاريع سيتم تنفيذها خلال العام الجاري 2023، تتضمن تنفيذ 12 مشروعاً تطويرياً، و28 خطة عمل، لافتاً في الوقت نفسه إلى وجود 284 مؤشراً منها 145 مؤشراً يختص بأعمال المحاكم والنيابات، و139 مؤشراً إدارياً، تستهدف جميعها قياس وتطوير منظومة العمل في الدائرة، بما يحقق أهدافها الاستراتيجية ورؤية قيادتنا.

• 54 يوماً متوسط عدد أيام الفصل في المحاكم الابتدائية و58 في الاستئناف.