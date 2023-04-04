شرطة دبي تحصل على شهادة الاعتراف الدولي من منظمة الخيول البريطانية

حصلت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز شرطة الخيالة على شهادة الاعتراف الدولي من منظمة الخيول البريطانية، إحدى أهم المؤسسات المختصة بالجوانب التنظيمية في مجال الفروسية، والأكبر في المملكة المتحدة، وذلك نظير أنظمة العمل الخاصة بتدريب العاملين، وتدريب الخيول، وأنظمة الموارد البشرية، والسلامة المهنية، وإجراءات العمل، وبذلك تكون شرطة دبي أول مؤسسة شرطية في العالم تحصل على هذا الاعتراف الدولي من المنظمة.

وأشاد القائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله خليفة المري، بالإنجاز المتميز الذي حققته القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز شرطة الخيالة، موجها شكره وتقديره إلى جميع العاملين في المركز على ما بذلوه من جهود للحصول على شهادة الاعتراف الدولي الخاصة بمعايير الصحة والسلامة وإجراءات العمل، وذلك فيما يتعلق بإدارة الاسطبلات وتشغيلها.

وقال إن حصول شرطة دبي على هذه الشهادة يؤكد حرصها على تطبيق أفضل المعايير والمواصفات القياسية، بما يقودها إلى تحقيق الريادة والتميز المؤسسي في مختلف المجالات، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها لمواءمة عملياتها كافة مع توجهات حكومة دبي وقيادتها للوصول بالعمل الحكومي إلى أرفع مراتب الأداء، بما يساهم في تعزيز مكانة وسمعة إمارة دبي في أنحاء العالم.

من جانبه، قال مدير مركز شرطة الخيالة اللواء الدكتور خبير محمد عيسى العظب، إن هذا الإنجاز العالمي الذي حققه المركز جاء ثمرة التوجيهات الدائمة والدعم المستمر من قبل معالي الفريق عبد الله خليفة المري، ومتابعة سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، الرامية إلى تحقيق الريادة في العمل المؤسسي وفق أرقى وأفضل الممارسات والمعايير التنافسية العالمية، في جميع قطاعات شرطة دبي، بما فيها مركز شرطة الخيالة.

وأوضح أن مركز شرطة الخيالة يسعى دوما إلى التميز والارتقاء بقدرات موظفيه، وتحسين أدائهم باستخدام أحدث الأساليب والطرق العالمية معتمداً على أنظمة وخطط وتوجهات استراتيجية وفقا للمعايير والمواصفات العالمية.