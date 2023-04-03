"طرق الشارقة" تطلق خدمة الإنترنت المجانية على متن حافلات النقل بين المدن

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة خدمة الإنترنت المجانية على متن حافلات النقل بين المدن في الإمارة، وذلك ضمن الخطة التطويرية الشاملة للهيئة، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الموفرة لمستخدمي وسائل النقل العام، وتحقيق أعلى معدلات إسعاد المتعاملين.

وكانت قد حددت الهيئة خطوات إصدار تصريح مزاولة نشاط النقل البري لنقل الركاب بالحافلات، وهي خدمة تتيح للمتعاملين طلب تصريح لنقل الركاب بالحافلات على الخطوط الدولية من قِبل الشركات المخصصة للنقل الدولي، مشيرة إلى أنه يمكن طلب الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني www.srta.gov.ae، والتطبيق الذكي “RTA Sharjah”.

وأكدت الهيئة أن ذلك يأتي بهدف توفير كافة سبل الراحة للمتعاملين، وعليه توفر العديد من الخدمات على الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لتوفير الوقت والجهد.