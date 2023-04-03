طقس غائم جزئياً ومغبر

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام وغائم ومغبر أحياناً نهاراً على بعض المناطق، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة.

كما توقع أن تكون الرياح: شمالية غربية 20 إلى 35 تصل 60 كم/س، والخليج العربي شديد الاضطراب - مضطرب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 06:01 والجزر الأول عند الساعة 18:18 والجزر الثاني عند الساعة 06:13. وبحر عمان شديد الاضطراب - مضطرب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:07 والمد الثاني عند الساعة 51 :20 والجزر الأول عند الساعة 14:31 والجزر الثاني عند الساعة 03:06.