مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي :قرارات رئيس الدولة ترسخ من مكانة دولة الإمارات

أكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن القرارات التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، ترسخ من مكانة دولة الإمارات وتعزز مسيرتها نحو المزيد من التطور والرقي.

وبارك لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان تعيين سموهما نائبين لحاكم أبوظبي، ولسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، تعيين سموه نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، ولسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تعيين سموه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي.

وقال إن الإختيار صادف أهله فسموهم أهل للثقة الغالية التي أولاها لسموهم صاحب السمو رئيس الدولة، وسوف يسهمون في دفع عجلة التنمية والتقدم في دولة الإمارات، وسيعملون إلى جانب القيادة الرشيدة لنقل الإمارات إلى آفاق واسعة، ومراتب متقدمة، والإرتقاء بالإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة.

وأضاف أن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان قيادات وطنية بارزة يحملون الراية إلى جانب صاحب السمو رئيس الدولة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ويستكملون المسيرة المظفرة التي بدأها القادة المؤسسين.

ها.