" الاتحاد الخيرية" تقدم 91 تذكرة سفر للنزلاء المعسرين بعجمان

سلم الأمين العام لمؤسسة الاتحاد الخيرية بعجمان حارب العرياني، شيكًا بقيمة 84 ألف درهم قيمة تذاكر سفر لـ91 من النزلاء المعسرين لدى إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في عجمان، وذلك لتسهيل وتعجيل إجراءات عودة نزيلات ونزلاء المؤسسات العقابية إلى أسرهم بعد انتهاء فترة محكوميتهم، ولم شملهم بعائلاتهم.

تسلم الشيك مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان المقدم محمد مبارك الغفلي، بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية بعجمان ناصر بن علي الجنيبي، وعدد من مسؤولي الجهتين.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية ناصر بن علي الجنيبي، " تأتي هذه المبادرة في إطار الخطط الاستراتيجية الهادفة للمؤسسة التي تهدف إلى الوصول إلى كافة المحتاجين والمعسرين في عجمان".

من جانبه ، أشاد امدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان لمقدم محمد مبارك الغفلي، بدور مؤسسة الاتحاد الخيرية ، لحرصها على التواصل مع المؤسسات العقابية للمشاركة في المبادرة والتخفيف على النزلاء وأسرهم، والمساهمة في سداد تذاكر سفر وغيرها من احتياجات النزلاء، مؤكداً أن هذا ليس سوى انعكاس لما يتحلى به أهل الإمارات من قيم العطاء والخير والتسامح، وإيمانهم بضرورةالتكاتف مع إخوانهم في الإنسانية.