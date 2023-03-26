ركوب الأطفال بمفردهم في المواصلات العامة بدبي ممنوع الا بتصريح من الوالدين

حذرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي من ركوب الأطفال بمفردهم في وسائل المواصلات العامة، مؤكدة انه يمنع تنقل من هم دون ال 8 في المواصلات العامة من غير مرافقة البالغين، فيما يسمح لمن هم بين ال 8 وال 11 عاما باستخدام وسائل النقل الجماعي بشرط وجود تصريح معهم من أحد الوالدين، وذلك باستثناء الحافلات بين المدن التي يمنع ركوبهم فيها بمفردهم بكل الاحوال.

وأكدت الهيئة أن سلامة الأطفال مسؤولية يشترك فيها الجميع من الأهل والموظفين في المحطات وسائقي المواصلات العامة، مشيرة الى وجوب التزام الجميع بإرشادات تنقّل القصّر في وسائل النقل الجماعي من أجل ضمان سلامتهم.

ويخضع استخدام المواصلات العامة في دبي لعدد من الشروط والمتطلبات اذ يجب توفُّر الحد الأدنى من الرصيد في بطاقة نول البالغ 7.5 دراهم، كما يجب على المتعامل الالتزام بالقواعد والأنظمة العامة التي تنظم استخدام وسائل النقل الجماعي بما يكفل الامن والسلامة لجميع الركاب والمستخدمين.

ويمكن للمتعامل الاستفسار عن مواعيد الرحلات من خلال زيارة موقع هيئة الطرق والمواصلات الإلكتروني أو من خلال التواصل مع مركز الاتصال الخاص بـ "سهيل" على الرقم 600500605