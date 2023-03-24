رئيس الدولة يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عدداً من المسؤولين والمواطنين والضيوف المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتبادل سموه مع الحضور - خلال اللقاء الذي جرى في قصر البطين - التهاني والأمنيات بحلول الشهر الفضيل داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية ودوام السعادة وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها بالخير والبركات ومزيد من الرخاء والازدهار

وحضر المهنئون مأدبة الإفطار التي أقامها سموه بهذه المناسبة.

حضر اللقاء والمأدبة ..سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والضيوف والمواطنين.