سلطان النيادي: محطة الفضاء الدولية عالم نبتكر ونحقق فيه اكتشافات جديدة.. فيديو

نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قال من خلاله "من هنا، على متن محطة الفضاء الدولية، ندخل عالما واسعا في استكشاف الفضاء.. عالمٌ نبتكر ونحقق فيه اكتشاف علمية جديدة.. فالمحطة ليست فقط منزلًا لروّاد الفضاء، بل هي مختبرٌ دولي يعزّز فهمنا للكون ويدفع امكانيات الاستكشاف البشري إلى أقصى الحدود..

وكان رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي قد بدأ مهمته التي تعد أول مهمة طويلة الأمد لرائد فضاء عربي، على متن محطة الفضاء الدولية، في الثاني من مارس الجاري.

وتعد أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية، وأطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

ويقوم النيادي خلال المهمة بإجراء سلسلة من التجارب والأبحاث المتقدمة، من أجل التوصل إلى نتائج علمية مهمة حول الفضاء الخارجي، إضافة إلى مشاركته في برنامج توعوي وتثقيفي.