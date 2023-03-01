حمدان بن محمد: الإمارات ملتزمة بتقديم نسخة استثنائية من «COP28» لصناعة مستقبل مستدام

حضر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، جانباً من الاجتماع الثامن للجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغيّر المناخ (COP28)، في «مدينة إكسبو دبي»، لبحث أولويات المشاركة المجتمعية ومستجدات جولة الاستماع العالمية لرئاسة المؤتمر.

وأكد سموّه ضرورة تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الفرق والجهات المحلية والاتحادية المشاركة في الإعداد لاجتماعات الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف، والعمل بروح الفريق الواحد، وحشد كل مقومات النجاح اللازمة لتقديم حدث استثنائي يليق بمكانة دولة الإمارات، ويعزّز دورها المحوري في إنجاح أهداف هذا الحوار العالمي، أسوة بسجل النجاحات المشرّفة التي حققتها الدولة على مدار سنوات استضافت خلالها كبرى الفعاليات العالمية، وقدمتها بأسلوب يتناسب مع إسهامها الإيجابي في إنجاح كل جهد هدفه دفع مسيرة التطوّر الإنساني إلى الأمام، وصنع مستقبل أفضل للأجيال المقبلة. وقال سموّه في تغريدة على «تويتر»: «في (مدينة إكسبو دبي)، التي تستضيف النسخة المقبلة لمؤتمر (COP28)، حضرت الاجتماع الثامن للجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للمؤتمر.. الإمارات ملتزمة بتقديم نسخة استثنائية من (COP28) لصناعة مستقبل مستدام للأجيال المقبلة».

واطلع سموّ ولي عهد دبي، خلال الاجتماع من وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المُعيَّن لمؤتمر الأطراف «COP28» نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا، الدكتور سلطان الجابر، على استعدادات اللجنة لاستضافة الحدث العالمي في دولة الإمارات، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين.

كما اطلع سموّه على نتائج جولة الاستماع العالمية لرئاسة المؤتمر، في ضوء ما تقرر في الاجتماع السابق للجنة، الذي عُقِد برئاسة سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس اللجنة الوطنية العليا، والاستعدادات وجهود المشاركة المجتمعية تمهيداً لمؤتمر الأطراف «COP28».

وخلال الاجتماع، أكد الجابر أن «رئاسة مؤتمر الأطراف (COP28) تعمل وفق توجيهات القيادة بالتركيز على نهج الشراكة والتعاون والتشاور مع جميع أصحاب المصلحة، والاطلاع على أولوياتهم في المرحلة الأولى من جولة الاستماع، تعزيزاً للعمل المشترك الهادف إلى إيجاد حلول واقعية ملموسة في مجالات التخفيف، والتكيف، والخسائر والأضرار، والتمويل المناخي»، موضحاً أن «هذه الجولات لها دور مهم في تحقيق رؤية رئاسة المؤتمر والتزامها بقيادة عملية مفتوحة وشفافة تحتوي الجميع، وتبني على التقدم المحرز في المؤتمرات السابقة، وتركز على مشاركة مختلف الأطراف المعنية، وتحفّز تحقيق نتائج وحلول فاعلة، وبناء شراكات رائدة بهدف تنفيذ أهداف اتفاق باريس».

وقال: «إن نجاح مؤتمر الأطراف (COP28) يعتمد على تكاتف الجهود العالمية والإقليمية والوطنية، سعياً لإنجاز عمل مناخي هادف، بما يضمن قيام جميع فئات المجتمع - من الشركات، والمنظمات غير الحكومية، إلى الشباب، والنساء، والمجتمع المدني - بدور بنّاء في الفترة التي تسبق مؤتمر الأطراف وأثناء فعالياته».

وخلال الاجتماع، سلّطت وزيرة تنمية المجتمع، شما بنت سهيل المزروعي، ورائد المناخ للشباب في مؤتمر الأطراف «COP28»، الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة الشباب محلياً ودولياً، وإعلاء أصواتهم، وإعطاء الأولوية لاحتياجاتهم ومهاراتهم في أجندة المناخ العالمية.

من جانبها، أكدت وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، مريم المهيري، التزام الإمارات بالعمل المناخي الوطني الجريء، الذي يتماشى مع إعلان 2023 «عام الاستدامة» في دولة الإمارات، ورؤية مؤتمر الأطراف «COP28» لتحقيق تقدم جذري ونقلة نوعية في العمل المناخي.

وتضم اللجنة الوطنية العليا في عضويتها وزراء ومسؤولين حكوميين يمثلون تكاتف وتكامل جهود الحكومة ومختلف القطاعات والمجالات على كل المستويات، لضمان التحضير المثالي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمناخ.

وكان سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، قد أعلن في 12 يناير الماضي عن توجيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتكليف الفريق القيادي لمؤتمر الأطراف (COP28)، حيث يتولى الدكتور سلطان أحمد الجابر، مهمة الرئيس المُعيَّن للمؤتمر، وشما المزروعي، مهمة «رائد المناخ للشباب»، ورزان المبارك، مهمة «رائد المناخ». وحظي الإعلان باهتمام عالمي وتأييد بالغ من عدد كبير من القادة من جميع أنحاء العالم.

وتتولى اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف «COP28» (مؤتمر الإمارات للمناخ) إدارة استراتيجية المؤتمر.

الاجتماع استعرض أولويات المشاركة المجتمعية، ومستجدات جولة الاستماع العالمية لرئاسة المؤتمر، والاستعدادات لاستضافة الحدث.

استعدادات لوجستية

ناقش الاجتماع جميع الاستعدادات اللوجستية الهادفة إلى إتاحة تجربة سلسة لجميع أعضاء الوفود والزوّار، من خلال تسهيل إمكانية الوصول إلى المؤتمر، وتهيئة الفرص لكل المجموعات للمشاركة في المناقشات والأنشطة المختلفة خلال فعالياته.