حكومة الإمارات تكرّم الفائزين بجائزة «الإمارات تبتكر»

كرّمت حكومة دولة الإمارات الفائزين بجائزة «الإمارات تبتكر» في اختتام فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2023»، الحدث الوطني الأكبر من نوعه الذي تم تنظيم فعالياته في كل إمارات الدولة طوال شهر فبراير، بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار، وتعزيز المشاركة المجتمعية في ابتكار تجارب ومبادرات وحلول فعالة للتحديات، والاحتفاء بالابتكار والمبتكرين في الدولة، وتوظيف ابتكاراتهم في الارتقاء بمستويات حياة المجتمع.

وشمل التكريم بجائزة «الإمارات تبتكر» 10 جهات حكومية قدمت مشروعات مبتكرة ضمن الدورة الثالثة لجائزة الإمارات تبتكر، في سبع فئات رئيسة احتفت بالابتكارات الأكثر تأثيراً على مستوى الحكومات المحلية والاتحادية، حيث تم اختيار الابتكارات والمبادرات الفائزة من بين أكثر من 400 مبادرة ومشروع شاركت في فعاليات هذه الدورة ضمن «الإمارات تبتكر 2023»، كما تم تكريم منسقي شهر الإمارات للابتكار على جهودهم التي بذلوها لإنجاح فعاليات شهر الإمارات للابتكار. وشهدت فعاليات «الإمارات تبتكر 2023»، التي أشرف عليها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، ونظمت بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية وأفراد المجتمع، تنظيم مئات الفعاليات والأنشطة في مختلف إمارات الدولة، شملت مسابقات وعروضاً وهاكاثونات ابتكار وتنظيم مؤتمرات وورش عمل، وإطلاق جوائز ومبادرات مبتكرة، إلى جانب إطلاق الدورة الثالثة من جائزة «الإمارات تبتكر»، وتكريم الابتكارات المتميزة.

وتضمنت فئات الجائزة: أفضل ابتكار لأتمتة الإجراءات الحكومية، وأفضل ابتكار لتحقيق الريادة الرقمية، وأفضل ابتكار في استخدام الموارد، وأفضل ابتكار في تسهيل الإجراءات، وأفضل ابتكار في الخدمات الاجتماعية، وأفضل ابتكار جذري، كما شهدت الجائزة في دورتها الحالية إضافة فئة جديدة تتمثل في أفضل ابتكار في تحقيق الاستدامة.

وفاز بالجائزة ضمن فئة «أفضل ابتكار جذري» وزارة الداخلية عن ابتكار «الاستيقاف الذكي»، وهو ابتكار أسهم في مساعدة الشرطة على إجراء مطابقة فورية للأشخاص في الميدان، للتعرف إلى المشتبه فيهم من خلال بصماتهم الحيوية المختلفة بطريقة رقمية ذكية. كما فاز بالفئة نفسها مركز الإحصاء – أبوظبي عن ابتكار المنصة الذكية المبنية على علوم البيانات.

أما ضمن فئة «أفضل ابتكار لأتمتة الإجراءات الحكومية»، فقد فازت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن ابتكار نظام تصديق المستندات الإلكتروني، وهو عبارة عن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعرف البصري إلى الحروف، للتعرف إلى تفاصيل المستند والأختام الموجودة عليه لتصديقه مباشرة فور التعرف إلى تفاصيله من قبل النظام.

كما فازت في الفئة ذاتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن ابتكار نقل ملكية المركبة «بيع/شراء»، من خلال التطبيق الذكي للهيئة، ما يساعد في نقل ملكية المركبة من البائع إلى المشتري، دون الحاجة لزيارة المركز من خلال الخدمات الرقمية.

كما فازت بالجائزة ضمن فئة «أفضل ابتكار لتحقيق الريادة الرقمية» هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، عن ابتكار منصة التحقق الرقمي التي تساعد في تسهيل عملية تصديق وتوثيق المستندات الرقمية، والتأكد من صلاحيتها من خلال المنصة التي تجمع هذه البيانات. وفازت بالجائزة ضمن فئة «أفضل ابتكار في تسهيل الإجراءات» وزارة المالية عن منصة المشتريات الرقمية، التي تسهل آليات وعمليات الشراء على مستوى الجهات الاتحادية من خلال منظومة رقمية موحدة تربط الجهات الاتحادية مع الموردين المسجلين في سجل الموردين الاتحادي، وتتيح استكمال كل مراحل الشراء إلكترونياً.

كما فازت بهذه الفئة أيضاً شرطة دبي عن ابتكار خدمة فقدان جواز سفر باستخدام الـ«بلوك تشين»، حيث تم ربط عدد من الجهات الحكومية، وهي: شرطة دبي، محاكم دبي، النيابة العامة بدبي، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي، بمنصة «بلوك تشين» موحدة، تتميز بأنها غير قابلة للاختراق لتقديم طلب الحصول على شهادة فقدان جواز سفر عبر تطبيق شرطة دبي، ليتم التقديم على جواز سفر جديد، ما يسهم في اختصار الجهد والوقت، حيث تم خفض تكاليف الخدمة بنسبة 74%، كما أسهم الابتكار في ارتفاع نسبة رضا المتعاملين عن خدمة شهادة فقدان جواز السفر، في حين بلغ عدد المعاملات المنجزة نحو 35 ألف معاملة.

كما فازت بالجائزة ضمن فئة «أفضل ابتكار في الخدمات الاجتماعية» محاكم دبي عن قانون الطفل المصوّر (وديمة)، وهو أول قانون متوافر بالطريقة المصورة والإلكترونية التفاعلية.

كما فاز بالجائزة ضمن فئة «أفضل ابتكار في تحقيق الاستدامة» هيئة البيئة في أبوظبي عن ثلاثة ابتكارات، هي برنامج إعادة وتأهيل النظم الساحلية والبيئية، الذي يركز على صون وإعادة تأهيل الموائل الساحلية والبحرية، وأسهمت هذه المبادرة في ارتفاع مؤشر المخزون السمكي، واستزراع أكثر من مليون مستعمرة شعاب مرجانية، وحماية 5000 سلحفاة بحرية و700 دولفين في مياه أبوظبي، إضافة إلى زراعة أكثر من 15 مليون شجرة قرم، التي تخزن 8750 طناً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

كما فازت هيئة البيئة في أبوظبي عن ابتكار شبكة المؤسسات الخضراء، وهي شبكة تضم المؤسسات كبيرة وصغيرة الحجم التي لديها شغف بالبيئة، وتريد أن تحدث تغييراً إيجابياً، ومبادرة القرم أبوظبي، وهي مبادرة تتضمن إسقاط بذور القرم من الجو بواسطة الطائرات المسيرة، بهدف زراعة مليون بذرة لأشجار القرم، ومراقبة نموها، ورسم خرائط للموائل بالتقنيات الثلاثية الأبعاد.

كما فازت بالجائزة ضمن فئة «أفضل ابتكار في استخدام الموارد» مطارات دبي عن ابتكار تحديث وتحسين جودة المباني، وتزويدها بالإضاءة الصحية الصديقة للبيئة، ما يساعد في توفير الطاقة على مستوى واسع.

• فعاليات «الإمارات تبتكر 2023» شهدت مسابقات وعروضاً وهاكاثونات ابتكار وتنظيم مؤتمرات وورش عمل.

الفائزون

■ وزارة الداخلية ومركز الإحصاء في أبوظبي بفئة أفضل ابتكار جذري.

■ وزارة الخارجية والتعاون الدولي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي عن فئة أفضل ابتكار لأتمتة الإجراءات الحكومية.

■ هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بفئة أفضل ابتكار لتحقيق الريادة الرقمية.

■ وزارة المالية وشرطة دبي بفئة أفضل ابتكار في تسهيل الإجراءات.

■ محاكم دبي بفئة أفضل ابتكار في الخدمات الاجتماعية.

■ هيئة البيئة في أبوظبي بفئة أفضل ابتكار في تحقيق الاستدامة.

■ مطارات دبي بفئة أفضل ابتكار في استخدام الموارد.